Raro parto gemellare di una elefantessa nella riserva di Samburu in Kenya

Un’elefantessa della riserva del Samburu, in Kenya, ha dato alla luce una coppia di gemelli. Lo ha riferito l’associazione per la conservazione degli elefanti, Save the elephant, sul suo profilo facebook, dichiarando che si tratta di un evento particolarmente raro per i grandi mammiferi.

Parto gemellare di una elefantessa in Kenya

“Quasi due anni dopo che “Bora” ha dato alla luce due gemelli per la prima volta dopo decenni, “Alta” ci ha stupito con una sua coppia di gemelli – scrive Save the elephant – i suoi due adorabili cuccioli, entrambi femmine, che si stima abbiano solo pochi giorni di vita, sono stati avvistati per la prima volta dai nostri ricercatori nella Riserva Nazionale di Samburu questa settimana”. I gemelli sono rari nelle popolazioni di elefanti e rappresentano solo l’1% delle nascite, specifica l’associazione.

“Raramente sopravvivono in natura, ma siamo ottimisti per i gemelli di Alta, perché nel parco c’è molto cibo dopo le piogge e quindi la mamma dovrebbe essere in grado di produrre molto latte per nutrire la sua nidiata affamata, oltre ad avere l’incredibile sostegno del suo branco”, aggiungono i conservazionisti.