Squalo ripreso a riva a Badolato in Calabria: il pesce è bloccato, forse è finito in qualche rete da pesca VIDEO

Un filmato mostra uno squalo ripreso a riva a Badolato in Calabria: il pesce è bloccato, forse è finito in qualche rete da pesca. Non è raro vedere esemplari da queste parti. Questi pesce vive infatti nel mar Ionio. Vederlo a riva è però molto raro.

di redazione Blitz

Pubblicato il 27 Aprile 2022 - 15:32