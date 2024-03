I nostri cani sono minacciati da una nuova malattia, che non è epidemica ma colpisce anche gli umani, la fascite necrotizzante, nota in inglese come “mangia carne” (flesh-eating disease). Il giornale Sun lancia l’allarme. In Gran Bretagna sono già morti centinaia di cani, esattamente 300, per colpa di questa malattia, nota anche come Alabama Rot, che uccide 4 animali su 5 colpiti.

“Sebbene i batteri interessati non divorino effettivamente i tessuti, spiega il sito Valori normali.com, essi rilasciano tossine in grado di danneggiare via via una porzione sempre maggiore di cellule dando l’impressione visiva di un terribile morbo in grado di consumare pelle e muscoli (se fascite è indicativa del tessuto colpito, la fascia, il termine necrotizzante fa invece riferimento al processo di necrosi cui va incontro, ovvero di morte cellulare)”.

La causa non è ancora nota, il che rende difficile il trattamento, spiega Jon Rogers del Sun, che aggiunge. I proprietari di animali domestici sono stati avvertiti di una malattia “carnitiva” che ha ucciso centinaia di cani. L’Alabama Rot è “molto raro” ma può essere fatale poiché blocca e danneggia i vasi sanguigni nella pelle e nei reni di un cane, secondo il Kennel Club. Ai proprietari è consigliato di portare immediatamente il proprio cane dal veterinario se sospettano l’Alabama Rot.

Questa malattia incurabile e pericolosa per la vita, nota anche come CRGV (vasculopatia glomerulare cutanea e renale), vede i cani sviluppare piaghe dolorose sulle zampe e sulle gambe e spesso può portare a insufficienza renale. La malattia è venuta alla luce per la prima volta negli Stati Uniti negli anni ’80.

Sebbene inizialmente si pensasse che colpisse solo i levrieri, qualsiasi razza, età o taglia può contrarre la malattia. Tuttavia, l’Alabama Rot non è contagioso, quindi un cane non può trasmetterlo a un altro, anche se più cani della stessa famiglia possono contrarre la malattia contemporaneamente. Poiché la causa del morbo non è ancora nota, è difficile da diagnosticare e trattare, ma è stata collegata a condizioni umide e fangose e tende ad esserci un aumento dei casi durante i mesi invernali e primaverili.

Gli esperti dicono:

* tieni il tuo cane lontano da zone molto fangose

* lava e asciuga il tuo cane dopo una passeggiata se si bagna o si infanga.

Si consiglia inoltre di controllare ogni giorno il corpo del vostro cane per individuare eventuali segni di ulcere o piaghe.

I sintomi includono piaghe cutanee, gonfiore visibile, macchie rosse o difetti della pelle non causati da una lesione nota e riduzione dell’appetito, consumo di più, vomito e letargia. I segni dell’Alabama Rot possono comparire sul corpo di un cane tra uno e 10 giorni dopo l’infezione. L’insufficienza renale può verificarsi subito dopo la comparsa delle ulcere, quindi è fondamentale cercare urgentemente un trattamento.