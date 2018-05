ROMA – Non poteva dimenticare il signor Pasquale Rizzo quel giorno di quattro anni fa quando il barboncino trovatello che si era portato a casa gli salvò la vita. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tor, questo il suo nome, non lo lasciò solo quando ebbe un infarto, abbaiando riuscì far intervenire i soccorsi del caso. Pasquale Rizzo, funzionario avellinese delle Ferrovie trasferito a Milano, è deceduto all’età di 90 anni: nel suo testamento ha dato indicazione che il frutto dei risparmi di una vita sia destinato a Tor, suo amico fidato per sette anni.

Un milione di euro la sua fortuna, tra risparmi e un paio di appartamenti. Tutto a lui, perché prosegua la sua esistenza con l’agiatezza che merita. Un esecutore testamentario, un commercialista suo amico, si occuperà della gestione degli affari personali di Tor. La legge italiana, a differenza di altri paesi, non consente di nominare un erede a quattro zampe. Con la dote a disposizione Tor può ora accasarsi di nuovo.