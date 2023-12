Gesù disse: i capi devono servire, non farsi servire, quando fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra

Gesù disse: i capi devono servire, non farsi servire. Uno dei passi più emozionanti del Vangelo di Marco, il vangelo per eccellenza.

Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Aggiunge Matteo: «Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi».

E Luca: « Ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi».

Matteo cambia le regole di comportamento

Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli.

Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno gia ricevuto la loro ricompensa.

Quando invece tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno gia ricevuto la loro ricompensa.

Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

Gesù parlava così, nel Vangelo, le parole più belle di Gesù. Diamo inizio a una raccolta, selezionata dai Vangeli, delle parole direttamente attribuite a Gesù Cristo.

Pronunciate duemila anni fa e raccolte nel Vangelo, queste che riportiamo qui sono più che valide ancora oggi. Il mondo è cambiato ma gli esseri umani non tanto. Certo è cambiato l’atteggiamento verso le donne.

Ma non c’è dubbio che l’atteggiamento di Gesù verso le donne fosse molto più aperto e moderno di quello della Chiesa romana.