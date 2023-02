Harry dietrofront. Il principe è pentito di aver scritto “Spare”, l’autobiografia-mattone di 654 pagine con cui ha sbroccato, sbertucciando la famiglia reale inglese.

La sua famiglia : papà, fratello, cognata, matrigna. Si dichiara pentito e isolato. E sfodera la vecchia lagna, filo conduttore del best seller. C’è da credergli? Piano, di mezzo c’è un editore americano, esperto di marketing. Per carità, il libro va fortissimo in tutto (o quasi) il mondo. Si parla già di milioni di copie vendute.

Ma il mercato non può raffreddarsi proprio sui più bello. Ci vuole una “fase due”, un’altra sgommata, un’altra spintarella. Come insegna il lancio dei romanzi fantasy di Harry Potter. Mondo magico quello, mondo magico questo. Sempre saga è. E i “babbani” (gli inglesi preferiscono “ il gergale “mug”, cioè fessacchiotto), abbondano.

UNO SFOGO CHE PUZZA

Harry, “ Il figlio di scorta” di Re Carlo e Lady D, è un furbacchione. Non fa altro che applicare, mia personale opinione, la perla di saggezza degli investimenti. Cioè: vendi, guadagna,pentiti. Le sparate si susseguono. Meghan la moglie ne ha fatte due per alimentare il polverone. Prima ha detto :” Ti lamenti? Io ti avevo avvertito”.

Ma poi la signora Meghan, sempre più ambiziosa, ha chiesto il Grammy 2024 perché Harry ”è un narratore nato con una voce rassicurante“. Tanta frenesia in quanto i principini sono in calo di consensi. Sono sempre meno popolari negli USA. Agli americani non è piaciuto l’attacco alla Royal Family prima con la docuserie Netflix poi con memoir e interviste.

CALO DI POPOLARITÀ PER HARRY

Negli USA Harry, 38 anni, risulta in ogni caso più popolare della moglie Meghan 41 anni. Gli ultimi dati parlano di un calo vertiginoso di consensi. Il principe perde ben 43 punti. La moglie ne ha persi 36. A rincarare la dose propagandistica, si butta sul mercato di tutto, anche la trovata gossipara di Meghan che si dice “Tradita” dal gradimento femminile. Insomma le donne non l’applaudono. L’autorevole rivista Forbes ha attribuito solo il 26% di consensi alla coppia principesca e ha definito quello dei Sussex “Un brand nel panico”.

IL MANCATO SALUTO DEL QUARTIERE

Nel famoso quartiere della cittadina Montecito (California) dove vivono numerosi Vip, la proprietaria della libreria “Tecolate”ha detto che lei ha venduto solo 30 copie e che i suoi vicini di quartiere hanno snobbato i coniugi inglesi . Aggiunge Mery Sheldon, la libraia:”Da me è stato un vero e proprio flop. Per molti è diventata una soap opera”.