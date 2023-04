Attacco a Google Chrome: il colosso di Mountain View ha fatto sapere di aver registrato nella giornata di martedì 11 aprile un attacco 0-Day. In informatica un virus 0-day è un malware per computer in precedenza sconosciuto per il quale la protezione degli antivirus non è ancora disponibile.

Attacco a Google Chrome, già rilasciata la patch

Per fortuna Google ha già rilasciato un aggiornamento del browser che include la patch per risolvere la vulnerabilità, indicata con la sigla Cve-2023-2033. Si tratta di un bug “type confusion” presente nel motore Java Script V8 che potrebbe dare ai pirati informatici la possibilità entrare in possesso dei dati di chi usa Chrome, anche facendo circolare malware.

Google Chrome, come aggiornare il browser

Per eseguire l’aggiornamento di Chrome bisogna cliccare sui tre puntini verticali in alto a destra, nella barra delle impostazioni di Google. Scegliere quindi la voce “Guida” e poi “Informazioni su Google Chrome”. A questo punto il browser potrà verificare la disponibilità dell’aggiornamento ed eseguirlo automaticamente.

Al termine delle operazioni è consigliato riavviare il browser.