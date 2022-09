Google Maps, da oggi si potrà scegliere il percorso più sostenibile

Google ha aggiornato oggi 7 settembre Maps in 40 paesi europei tra cui l’Italia dove sarà possibile scegliere un percorso ottimizzato per ridurre il consumo di carburante con il fine di contenere le emissioni di anidride carbonica. Ora, oltre a mostrare il percorso più veloce o senza pedaggi, Google Maps indicherà quindi anche quello più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante, qualora non fosse anche il più veloce.

Google Maps e il percorso ecosostenibili

Secondo un report di Statista del 2022, il trasporto su strada è la principale fonte di emissioni di anidride carbonica in Europa. “Con pochi tocchi, potete vedere il relativo risparmio di carburante e la differenza di tempo tra i due percorsi e scegliere quello più adatto a voi. Volete scegliere sempre e comunque il percorso più veloce, a prescindere da tutto? Nessun problema: basta regolare le preferenze in Impostazioni” spiega Rubén Lozano-Aguilera, Senior Product Manager Google Maps, al lancio della novità.

Il percorso ecosostenibile su Maps sta avendo un impatto in tutto il mondo. Dal suo lancio negli Stati Uniti, in Canada e Germania, Google Maps stima che abbia già contribuito a far risparmiare più di mezzo milione di tonnellate metriche di emissioni di anidride carbonica, equivalenti a togliere dalla strada 100.000 automobili.

Trovate il percorso a più basso consumo di carburante in base al tipo di motore

Il percorso a più basso consumo di carburante varierà in base al tipo di motore del veicolo. Per questo motivo, nelle prossime settimane, Google renderà disponibile un’opzione che consente ai guidatori che utilizzano percorsi ecosostenibili in Europa di selezionare il tipo di motore (benzina o gas, diesel, ibrido o veicolo elettrico) e di trovare il percorso migliore e le stime più accurate sul carburante o sull’efficienza energetica.

Questa tecnologia è resa possibile grazie ai dati del Laboratorio nazionale per le energie rinnovabili (NREL) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e ai dati dell’Agenzia europea dell’ambiente.

Come funziona

La doppia opzione percorso più rapido – percorso più ecologico può essere attivata o disattivata da Google Maps > immagine profilo > Impostazioni > Impostazioni di navigazione > Opzioni percorso.

Se attiva vengono mostrate l’alternativa più veloce e quella a minore impatto. Il percorso alternativo che richiede un minor consumo viene identificato con una piccola foglia. Con uno swipe verso l’alto si avrà poi accesso ad alcune utili informazioni sul risparmio stimato. Se si disattiva viene mostrato solo il percorso più rapido.