Facebook pronuncia il tuo nome: ma spesso è sbagliato

Siete andati ultimamente nelle info del vostro profilo di Facebook? Ora per gli utenti del social network più famoso del mondo c’è una novità.

In “dettagli su di te”

Se si va sulle informazioni del proprio profilo e poi si sceglie “dettagli su di te” si scopre una sezione dedicata alla pronuncia del proprio nome e cognome in lingua inglese. Ce n’è una impostata di default e poi altre che si possono scegliere a seconda che ci piaccia o meno la pronuncia sintetica della voce impostata dal sistema. La voce è metallica e non sempre funziona ma può essere un ottimo aiuto per presentarsi e fare nuove amicizie con persone di tutto il mondo. Quindi niente più “Maraia” invece di “Maria” o “Paino” invece di “Pino”.