Le vendite dei giornali quotidiani in Italia continuano a calare, mese dopo mese, anno dopo anno, al ritmo del 10 per cento ogni volta.

Così è stato nel mese di dicembre 2022 rispetto al dicembre 2021, così a novembre.

Non succede solo da noi ma in tutto il mondo, quanto meno in Occidente. Mi si sta un po’ sbriciolando il mito del Washington Post entrato in crisi dopo l’uscita di scena di Trump.

Non ho chiaro quel che succede a est fra India e Cina. Forse sarebbe opportuno uno studio preciso per sapere e capire.

Da noi la situazione mi pare coperta di nuvole il digitale non compensa il calo della carta. Non trovo riscontro alle vanterie degli editori.

Siamo tutti ostaggio di Facebook e Google. Facebook andrebbe chiuso. Google messo in disciplina fiscale e operativa.

Leggete qua sotto e meditate.

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di dicembre 2022