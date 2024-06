Putin in una foto d’archivio Ansa

Sono 81 i media di Paesi della Ue di cui la Russia ha bloccato l’accesso ai siti in risposta ad analoghe misure prese dall’Unione contro i russi Ria Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta. Il Cremlino ha puntato il mirino anche su alcuni siti italiani: Rai, La7, La Repubblica e La Stampa. Ad annunciarlo è il ministero degli Esteri.

I media degli altri paesi Ue bloccati in Russia

Oltre a siti e giornali ci sono anche agenzie stampa. Bloccati Agence Europe, Politico ed Euobserver. In Francia sono stati bloccati 9 siti ed è il paese più colpito: LCI, Le Monde, La Croix, Liberation e Afp. In Germania sono stati bloccati Der Spiegel, Die Zeit e Frankfurter Allgemeine Zeitung, in Spagna El Mundo, El Paìs, l’agenzia Efe e la radio tv Rtve. L’Ungheria ha invece bloccato solo il sito 444.hu.