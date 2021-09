Scuola e banda larga: perché insistere sulla strada delle fibra

Comincia oggi la scuola per diversi milioni di studenti italiani. Le lezioni riprenderanno in presenza tra green pass, mascherine e vaccini obbligatori per il personale scolastico. Eppure, le prospettive per l’anno scolastico sono ancora di grande incertezza, visto l’andamento della pandemia e l’incognita sulle varianti.

Proprio per questo motivo, e per il rischio di ritorno in Dad, è necessario proseguire sulla strada della cablatura degli istituti scolastici, dotandoli di una connessione a banda larga ultra-veloce in FTTH. Il binomio scuola e banda larga dovrebbe essere imprescindibile.

Sotto questo punto di vista nell’ultimo anno è già stato fatto parecchio, considerando che ad esempio Open Fiber ha già cablato oltre 11.700 scuole su tutto il territorio nazionale, inclusi i piccoli comuni.

Durante l’ultimo anno scolastico, nel periodo di chiusura delle scuole, gli istituti dotati della connettività ultraveloce garantita dalla rete interamente in fibra ottica (FTTH) hanno potuto svolgere in maniera più efficiente la didattica a distanza.

Come? Facciamo un esempio banale

La connessione all’interno dell’istituto di più classi contemporaneamente non ha intaccato la velocità e la qualità del collegamento dei professori con gli studenti a casa. Senza connessione FTTH, al contrario, in molti istituti si sono creati problemi di sovraccarico di linea dovuti alla grande quantità di banda richiesta dalle piattaforme streaming utilizzate dalla Dad.

L’importanza di una rete in fibra ottica ultraveloce e affidabile per gli istituti scolastici va anche oltre la Dad. Le connessioni FTTH si rivelano infatti fondamentali per garantire l’abilitazione di tutta una serie di servizi digitali che sono stati introdotti nelle scuole già prima della pandemia. Si pensi ai dispositivi di lavagna touch screen e registro elettronico.

È chiaro, dunque, che l’utilità della rete in fibra non si limita al discorso Dad. La FTTH potrà esser utilizzata anche in futuro, in modo integrato, preservando la didattica in presenza e il suo valore insostituibile.