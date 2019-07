ROMA – Skype non funziona. La messaggistica istantanea di Microsoft, oggi venerdì 12 luglio 2019, ha seri problemi di funzionamento. Da tutta Italia e da gran parte d’Europa sono arrivate molte segnalazioni: decine di utenti hanno affermato infatti di essersi connessi e di non essere riusciti ad accedere sia nella versione desktop, sia in quella mobile, sia con l’app.

La piattaforma, al momento è inaccessibile ed è dunque impossibile inviare e ricevere messaggi, fare o ricevere chiamate e video. Molti (è il caso ad esempio dell’autore di questo articolo), Skype viene usato come mezzo lavorativo: il fatto che non funzioni crea quindi anche problemi di questo tipo.

Il non funzionamento è tato riscontrato in Italia, Gran Bretagna Svizzera ed anche in altri Paesi. Sembra che non funzioni anche negli Stati Uniti: qui, a lamentarsi è stato un numero inferiore di utenti.

Per il momento non sono giunte comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft: non è ancora chiaro il motivo di questo malfunzionamento generale, che ricorda quanto già accaduto lo scorso 2 luglio.

Attesi sviluppi nelle prossime ore per capire il perché di queste problematiche, con la piattaforma statunitense che potrebbe nel frattempo tornare a funzionare regolarmente. Intanto, come succede sempre in questi casi, molti utenti hanno commentato quanto sta accadendo su Twitter.