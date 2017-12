ROMA – Mentre milioni di persone tentano di scambiarsi gli auguri di Capodanno, WhatsApp ha smesso di funzionare in gran parte d’Europa. L’hashtag #WhatsAppDown già rimbalza sui social network mentre sui siti specializzati diffondono la mappa dei malfunzionamenti. Secondo il sito Downdetector.com, il servizio di messaggistica è fuori uso in tutto il nord Europa e in Spagna, con estesi problemi anche in Italia.