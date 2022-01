WhatsApp e la fake news del file “India sta facendo” che formatta gli smartphone

Su WhatsApp si sta diffondendo una vera e propria catena bufala e allarmista. Si tratta di un messaggio dal titolo enigmatico “India sta facendo” in cui si parla di un fantomatico video hacker che se aperto formatterebbe il cellulare in 10 secondi. Tutto falso. Ma la bufala ormai sta circolando di telefono in telefono e ovviamente sta preoccupando tante persone. Ma non c’è molto di cui preoccuparsi come spiegano gli esperti. E’ tutto finto.

Il testo della fake news “India sta facendo”

Il testo della fake news: “Inizieranno a far circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si stia appiattendo in India. Il file si chiama “India sta facendo”, non aprirlo e non vederlo, hackera il tuo telefono in 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ora l’hanno detto anche ai telegiornali”.

Le catene su WhatsApp

Tranquilli comunque: nessun video, nessun hacker, nessuno prenderà e formatterà il tuo cellulare. Almeno non questa volta. Almeno non con il video “India sta facendo”. Si tratta soltanto dell’ennesima catena partita da non si sa bene dove e che si fermerà non si sa bene quando. Un po’ come tutte le catene che in questi anni hanno contagiato WhatsApp. Ora non resta che aspettare la prossima catena.