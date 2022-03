WhatsApp, il messaggio truffa che ti hackera il telefono: come riconoscerlo e cosa fare

Su WhatsApp circola un pericoloso messaggio di truffa che hackera il telefono in pochi secondi. Per fortuna, scrive il SUN, è facile da individuare, ma al contempo è estremamente facile cadere nella trappola.

WhatsApp, la nuova truffa via messaggio

Uno dei metodi più astuti per ottenere l’accesso all’account WhatsApp di una persona è attraverso una truffa del codice di verifica. Di solito si riceve un messaggio di testo da WhatsApp con un codice di accesso. E’ un codice di autenticazione a due fattori che consente di accedere all’ account, perché dimostra che si è in possesso del numero di telefono.

A quel punto l’utente truffato riceve un messaggio WhatsApp da un amico o un familiare, del tipo: “Ti ho inviato per sbaglio il mio codice di accesso a WhatsApp. Potresti rispedirmelo per favore?”. Non bisogna mai rispondere a questo messaggio poiché uno sconosciuto ha violato l’account di uno dei contatti dell’ignaro utente. L’hacker ha provato ad accedere fingendo di essere un’altra persona e a quel punto ha bisogno del codice a due fattori dell’utente. Inviandolo il malintenzionato sarà in grado di accedere come l’utente e far perdere il controllo del suo account. Può utilizzare la stessa truffa per hackerare più amici e familiari.

Cosa fare

Se ricevete un messaggio che richiede il vostro codice di verifica WhatsApp, va ignorato e dovete avvisare i vostri contatti. Nel caso l’account vi sia stato sottratto, la prima opzione è cercare di recuperare il controllo del profilo facendo mandare a WhatsApp un nuovo codice SMS al vostro smartphone: per farlo, basta riprovare l’accesso al proprio account WhatsApp.