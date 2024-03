Formula 1, Gp Arabia Saudita, Max Verstappen, il solito dominatore. Dopo il trionfo in Bahrain (2 marzo)) vince facile anche in Arabia . E ancora una volta c’è da registrare una doppietta Red Bull, grazie al buon passo di Perez. Ma la pista araba ha detto dell’altro.

Ha detto che la Ferrari c’è: Leclerc sul podio ( buon terzo e giro più veloce ) e il 18enne Bearman, esordiente con la Rossa, subito a punti ( settimo davanti a Norris e Hamilton). La Red Bull continua a fare quello che vuole in pista e fuori, dove ogni giorno se ne scopre una nuova. Ma alla fine il risultato non cambia.

In Arabia Saudita la Red Bull ha collezionato la sua 56esima vittoria, la nona di fila, la 19esima nelle ultime 20 gare, il centesimo podio. La sola cosa che è mancata e’ il punticino per il giro più veloce che ha premiato Leclerc.

Gioia Ferrari. Il presidente Elkann, presente a Gedda, ha elogiato lo spirito di squadra e ha detto: ”Un risultato incoraggiante. La squadra è unita, lavora per migliorare sempre, ma il distacco e ancora di 3-4 decimi al giro dalla Red Bull.” Ha aggiunto Leclerc: ”Siamo in un momento positivo, dobbiamo lavorare in questa direzione e le soddisfazioni arriveranno a breve”.

OLIVER, IL DICIOTTENNE PIÙ FELICE DEL MONDO

La grande sorpresa di giornata è stato Oliver Bearman, il 18enne inglese che ha debuttato sulla Rossa e si è comportato come un campione consumato. Ha emozionato e ha disputato una gara perfetta. Non ha sbagliato nulla.

Di più: ha resistito al ritorno di Norris e Hamilton nel finale quando il collo gli faceva vedere le stelle arrivando addirittura a migliorare i suoi crono. È stato votato “pilota del giorno“. Si è preso i complimenti anche di Hamilton appena sceso dall’auto.

Max Verstappen ha vinto la sua prima gara in Red Bull a 18 anni e 7 mesi, ma ne aveva già corse 23 in Toro Rosso. Oliver è comunque il terzo pilota più giovane che va a punti nella storia della Formula1. Il più giovane nella storia della Ferrari. Il suo settimo posto vale una vittoria.

ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen, 2. Perez (+13”643), 3. Leclerc (+18”639), 4. Piastri (+32”007), 5. Alonso (+35”759), 6. Russell (+39”936), 7. Bearman (+42”679), 8. Norris (+45”708), 9. Hamilton (+47”391),10. Hulkenberg (+88”354), 11. Albon (+88”354).

CLASSIFICA PILOTI

Verstappen punti 51, Perez 36, Leclerc 28, Russell 18, Piastri 16, Sainz 15, Alonso 12, Norris 12, Hamilton 8, Bearman 6, Hulkenberg 1, Stroll 1. A zero punti tutti gli altri 9.