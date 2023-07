Pole a sorpresa: Hamilton davanti a tutti. Non succedeva da due anni. Record di pole sul circuito di Hungaroring: 9. Una in più di due marziani, Senna ne ha fatte 8 ad Imola, Schumacher altrettante a Suzuka. Il Re Nero ne ha collezionato 104 in carriera (altro record).

I marziani hanno numeri ben diversi: 68 Schumacher, 65 Senna. Altro record dì Hamilton: ha infilato ben 16 stagioni con almeno una pole. Che dire ? Semplicemente favoloso.

A Budapest ha sorpreso tutti: non otteneva una simile soddisfazione dal Gran Premio dell’ Arabia Saudita ( autunno 2021). Verstappen è stato battuto per 3 millesimi.

L’impresa del re nero è ingigantita dal fatto che l’altra Mercedes del giovane Russell nemmeno ha superato il Q3. Dunque prima fila Hamilton e Verstappen, seconda Norris e Piastri. Flop Ferrari in confusione con le gomme. Battuta anche dall’Alfa Romeo di Zhou.

Sesto posto per Leclerc. Sainz nemmeno è entrato in top Ten: è partito in sesta fila accanto a Ocon. Vasseur ha detto sulle cause del flop:” Sinceramente ci aspettavamo di essere ben più competitivi”. È inutile ricordare che i 2 piloti Ferrari sono partiti con il morale sotto i tacchi.

IL BUDAPEST CIRCUIT

Il GP Ungheria di Formula 1 si è disputato sull’anello alla periferia della capitale. Su un circuito di 4,381 km. sono stati programmati 70 giri per un totale di 306,734 km. Non si è registrato alcun incidente.

GARA SECONDO COPIONE

Verstappen subito al comando seguito da Norris, Piastri e Hamilton. Primi 30 giri senza sussulti, solo un grandissimo sorpasso di Sergio Perez che passa all’interno Russel chiudendo poi la porta al pilota Mercedes. Al giro n. 30 tutti i piloti hanno completato il primo pit stop. Al giro n. 43 una sosta fenomenale della Red Bull che ha impiegato meno di 2 secondi per cambiare le gomme di Perez.

Al giro n. 48 Leclerc è penalizzato di 5” per non aver rispettato la velocità in Pit Lane. Al giro n. 53 tutti i piloti hanno completato anche il secondo Pit Stop.

Le due Ferrari si mettono all’inseguimento di Piastri. A 5 giri dalla fine Russel passa nettamente Sainz. Max Verstappen vince il Gran Premio d’Ungheria, settima vittoria consecutiva per l’olandese. Secondo posto per Lando Norris, seguito da Perez e Hamilton. Quinto Piastri.

Leclerc passa sul traguardo sesto, ma a causa della penalità di 5 secondi viene scavalcato da Russel. Ottavo Sainz. Ferrari ancora una volta lontane dal podio. Alonso nono e Stroll decimo.

