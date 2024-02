Hamilton alla Ferrari dal 2025. È la “notizia del nuovo millennio” come scrive il cantore rosso Leo Turrini che osserva: “Hamilton in Ferrari dal 2025 significa tutto e al limite il contrario di tutto. Ma soprattutto sta ad indicare che il carisma del brand italiano più conosciuto nel mondo non è stato ammaccato da anni e anni di sconfitte sulle piste del Gran Premio”.

L’operazione che ha portato il Re Nero a Maranello ha indubbiamente sconvolto il mondo della Formula 1. Un evento per i ferraristi e non solo. La decisione di Hamilton di chiudere una carriera già leggendaria con la Rossa, sembra una scena soprattutto romantica.

Giustamente scrive Gianluca Gasparini: “Oggi come oggi la Mercedes vale la Ferrari, né più ne’ meno. Ma ogni pilota, prima o poi subisce il fascino della macchina Rossa, come ebbe a dire Alain Prost quando firmò con il Cavallino. Oltre al francese è capitato dagli anni ‘50 in poi a Manuel Fangio, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e sarebbe probabilmente successo anche a Ayrton Senna senza quel maledetto 1 maggio 1994 a Imola in cui perse la vita”.

Hamilton alla Ferrari, nasce una coppia da sogno

Leclerc e Hamilton. Nasce il team dei sogni: 80 milioni all’anno per i due super piloti. Una coppia d’oro: il baronetto inglese e il diamante monegasco. Già scatenati i social per Hamilton che vanta solo su Instagram 35,7 milioni di follower. L’arrivo di Hamilton che a 40 anni tenterà un’altra impresa è costato l’addio a Sainz che lascerà a fine stagione. Nel futuro di Carlitos o la Mercedes o l’Audi.

Il Re Nero uomo-record

Il campione inglese, 39 anni, ha conquistato 7 titoli mondiali (come Schumacher) di cui 1 in McLaren e ben 6 sulla Mercedes con cui passerà gli ultimi 12 mesi. Palmares invidiabile: 104 pole position, 103 vittorie in carriera su 332 Gran Premi disputati.

Alla stagione del suo esordio, nel 2007 a 22 anni, è stato il più giovane pilota ad essere in testa ad un Mondiale. Al pari di Jacque Villeneuve. Il passaggio alla Ferrari, ha detto, è stata “la scelta più difficile della mia vita”. La notizia è stata comunicata, in anteprima assoluta, nel quartiere generale della Mercedes dal boss austriaco, da remoto, che ha comunicato ai dipendenti che il 7 volte campione del mondo cambierà squadra l’anno prossimo e giovedì sera ha inoltrato il comunicato ufficiale:” Lewis Hamilton e la Mercedes si separano alla fine del 2024”.

L’orgoglio di Piero Ferrari

Il figlio del Drake, 78 anni, vicepresidente della casa di Maranello è un estimatore di vecchia data del campione inglese. Piero Ferrari ha detto: “Forse non tutti sanno che Lewis è sempre stato sensibile al fascino del Cavallino. È un nostro cliente. Più di una volta ha visitato la fabbrica di Maranello. Veniva come acquirente delle nostre vetture. Ha un amore autentico per le supercar. Nel suo garage non potevano mancare le nostre automobili. Sono molto contento del suo arrivo. Una figura come quella di Lewis si sposa alla perfezione con il mito Ferrari”.