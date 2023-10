La Formula 1 sbarca in Messico (domenica 29, ore 21, dove in tv), circuito ad alta quota, la Ferrari a caccia del secondo posto Costruttori.

Formula 1, il Circus sbarca in Messico, quartultima prova, su 22, del Mondiale 2023 (domenica 29, ore 21,diretta Sky).

Si corre sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez, Ricardo e Pedro. Un anello di 4,304 km disegnato alla periferia di Città del Messico che ha una caratteristica tutta sua: è nastro di asfalto collocato a quasi 2.300 metri di altitudine.

Previsti 71 giri, per un totale di 305,354 km. Nel rettilineo si raggiungono i 350 km/h. Qui Schumacher ha conquistato il primo podio (1992) della sua straordinaria carriera. Qui Hamilton si è laureato due volte campione del mondo (2017, 2018).

Qui la Ferrari non vince dal 1990 (Alain Prost). Gli ultimi 5 Gp sono stati dominati dalla Mercedes (3) e dalla Red Bull (2). Comunque la Ferrrari detiene il record di podi (11). Quattro in più della Mercedes, otto in più del bolide di Verstappen.

Oggi è tutta un’altra musica. Verstappen ha già vinto aritmeticamente il sui terzo titolo iridato, la Red Bull l’iridato Costruttori. È rimasta soltanto la lotta per podi e poco più. Leclerc e Hamilton hanno il dente avvelenato per la squalifica subita in Texas che ha ritoccato la classifica.

CACCIA AL SECONDO POSTO

Discorso riservato a due scuderie: Mercedes (344 punti) e Ferrari (322). La Rossa ci crede. In settimana ha corretto il carico aerodinamico, scelta obbligata dal momento che si corre ad alta quota e la rarefazione dell’aria è superiore del 30% rispetto a quella del livello del mare e dunque complica i piani.

Per l’occasione è stato rivisto anche il motore. In ogni caso la gara si presenta come “un buon test per noi anche per lo sviluppo della vettura del 2024” ha detto il team manager Vasseur. E ancora:”Non si può sbagliare. Voglio vedere la squadra più concentrata. Vietati gli errori come ad Austin”.

ORDINE DI ARRIVO DI AUSTIN, DOPO LE SQUALIFICHE

1. Verstappen 2.Norris 3.Sainz 4.Perez 5.Russell 6. Gaslly 7. Stroll 8. Tsunoda 9. Albon 10. Sargeant 11. Hulkenberg 12. Bottas 13. Zhou 14. Magnussen 15. Ricciardo. Ritirati: Alonso, Piastri.

CLASSIFICA PILOTI

Verstappen p. 466, Perez 240, Hamilton 201, Alonso 183, Sainz 171 Norris 159, Leclerc 151, Russell 143, Piastri 83, Gasly 56, Stroll 53, Ocon 44, Bottas 10,Hulkenberg 9, Tsunoda 8, Zhou 6, Magnussen 3.