La nuova Ferrari sarà svelata il 13 febbraio a Maranello. E resteranno col Cavallino i due piloti: Leclerc e Sainz.

Parola di Fred Vasseur, per il secondo anno team principal della Rossa. E la nuova macchina? Sarà rifatta da capo a piedi. Benché l’aspetto della nuova monoposto sia ancora “top secret”, qualcosa di importante è filtrato: la Ferrari 2024 sarà rivoluzionata.

Circolano addirittura delle percentuali: macchina rivista al 95%. Lo staff tecnico diretto da Enrico Cardile (aretino, 48 anni, già capo dell’Area Telaio) ha cambiato direzione di sviluppo per sbloccare il potenziale in alcune aree della macchina, con l’obiettivo di renderla più facile da guidare .

PIÙ’ VICINO ALLA RED BULL

Il gap con la monoposto di Verstappen dovrebbe ridursi sensibilmente. Questo almeno traspare già dai primi riscontri al simulatore.

E come sarà risolto il problema del degrado delle gomme che ha complicato le prestazioni dell’ultima stagione? Su questo versante non si intravedono, per ora, delle soluzioni radicali. Lo ammette lo stesso Vasseur.

Più della gestione dei pneumatici, il team principale sembra essere più preoccupato a rendere,come dice lui, una “macchina più rapida”.

Comunque è certo l’impegno a migliorare. Dice Vasseur: ”Si, abbiamo avuto sei mesi difficili, fino alla gara di Monza, ma poi abbiamo reagito bene. È vero che le aspettative erano maggiori ma è stato comunque apprezzato dalla società il modo in cui il team ha affrontato i problemi tra cui la mancanza di affidabilità. Abbiamo fatto alcune pole, abbiamo vinto con Sainz a Singapore, siamo cresciuti nella seconda parte del campionato. Buon segno”.

I RAPPORTI CON IL PRESIDENTE ELKANN

Fred Vasseur ha confidato al taccuino di Leo Turrini: ”Con il presidente Elkann e con l’amministratore delegato Vigna abbiamo conversazioni quotidiane. Certo, nessuno è felice dell’inizio della stagione 2023, troppi problemi anche a livello di affidabilità e performance, ma penso sia stata positiva la reazione della squadra; alla fine siamo riusciti a fare 5 pole in 8 gare, talvolta abbiamo anche lottato con Verstappen”.

PRIMO APPUNTAMENTO IL 2 MARZO IN BAHRAIN

La Formula 1 esordirà in Bahrain il 2 marzo. E tornerà in Cina, a Shanghai ,dopo una assenza di quattro anni. Il calendario si concluderà l’8 dicembre ad Abu Dhabi. In Italia si correrà a Imola il 19 maggio e a Monza il 1 settembre. Anche nel 2024 la Formula1 si esibirà a Las Vegas (23 novembre) e in Qatar (1 dicembre).