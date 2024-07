Limitatore di velocità e scatola nera sulle auto, dal 7 luglio scattano i nuovi obblighi

Da domenica 7 luglio, tutte le nuove auto vendute nell’Unione Europea, inclusa l’Italia, dovranno essere dotate di due innovativi sistemi di sicurezza: un limitatore di velocità collegato alla rete GPS e una scatola nera. Questi dispositivi sono parte del nuovo regolamento UE sulla sicurezza generale dei veicoli, volto a migliorare la sicurezza stradale. Mirano a proteggere meglio passeggeri, pedoni e ciclisti, con l’obiettivo di salvare oltre 25.000 vite umane e prevenire almeno 140.000 feriti gravi entro il 2038. Questi sistemi avanzati di assistenza alla guida rappresentano un passo significativo verso strade più sicure in tutta l’Unione Europea.

Limitatore di velocità GPS e scatola nera

Il limitatore di velocità, noto come Intelligent Speed Assistance (ISA), avviserà in tempo reale il conducente se sta superando i limiti di velocità. Questo sistema non ridurrà direttamente la velocità del veicolo, ma fornirà avvisi sensoriali come segnali sonori e vibrazioni del volante per richiamare l’attenzione del conducente.

La scatola nera, o Event Data Recorder (EDR), registrerà e memorizzerà dati cruciali in caso di incidente, come velocità, frenata, attivazione dell’airbag e stato dei sistemi di sicurezza. Questi dati saranno raccolti e analizzati in forma anonima per studi sulla sicurezza stradale.

Le nuove misure di sicurezza stradale

Il regolamento UE introduce una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida per tutti i nuovi veicoli venduti nell’UE. Tra questi, l’adattamento intelligente della velocità, il rilevamento della retromarcia con telecamera o sensori, e l’avviso di attenzione in caso di sonnolenza o distrazione del conducente. Inoltre, saranno obbligatori i registratori di dati sugli eventi e i segnali di arresto di emergenza.

Auto e furgoni dovranno essere equipaggiati con sistemi di mantenimento della corsia e frenata automatizzata. Autobus e camion, invece, avranno tecnologie per il riconoscimento degli angoli ciechi, avvisi per evitare collisioni con pedoni o ciclisti, e sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici.

Esclusioni e critiche

Le nuove regole non si applicano ai veicoli venduti prima del 7 luglio 2024. Tuttavia, ci sono state critiche riguardo l’efficacia della scatola nera. Secondo l’European Transport Safety Council (ETSC), le attuali specifiche non permettono la registrazione di informazioni cruciali come ora, data e posizione, rendendo i dispositivi meno utili per i ricercatori sulla sicurezza. I dati raccolti saranno utilizzati solo per analisi generali e non per chiarire la dinamica dei singoli incidenti.