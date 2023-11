MotoGp, Bastianini trionfa nel GP Malesia, podio tutto Ducati con Marquez e Bagnaia, sette Rosse nella top 10.

Trionfo di Enea Bastianini nel Gp della Malesia, sua prima vittoria stagionale. E podio tutto Ducati con Alex Marquez (secondo) e Bagnaia (terzo).

Martin, che aveva rosicchiato altri due punti a Pecco nella Sprint Race di sabato vinta da Marquez, è arrivato quarto; ora dagli 11 punti di distacco che aveva in partenza del Gp, è arretrato a 14; un margine che comunque non blinda la leadership di Pecco a due gran premi dalla conclusione (Valencia, 26 novembre).

Giochi ancora aperti. Di certo – e non è una sorpresa – c’è la netta superiorità della Ducati che anche sul tracciato di Sepang, a due passi dalla capitale Kuala Lumpur, ha dominato in lungo e in largo.

GARA LOTTATA

I piloti del MotoGp hanno tutti dato fondo a quello che avevano nel loro pacchetto per massimizzare la propria prestazione. Un circuito non facile da affrontare caratterizzato da accelerazioni e frenate in cui è stato necessario gestire al meglio le gomme, per non perdere in termini di trazione in uscita dalle curve.

Bagnaia, partito dalla pole, ha gestito le gomme al meglio. Bastianini dalla prima fila con la sua prestazione ha rappresentato un valido aiuto per il campione del mondo in carica. Sventato l’agguato delle 2 KTM di Binder e Miller.

ORDINE DI ARRIVO

1. Bastianini 2. Alex Marquez 3. Bagnaia 4. Martin 5. Quartararo 6. Bezzecchi 7. Morbidelli 8. Miller 9. Di Gianantonio 10. Marini 11. Vinales 12. Zarco 13. Marc Marquez 14. Augusto Fernandez 15. Pol Espargaro. Ritirati: Binder ,A. Espargaro, Raul Fernandez, Oliveira. Mir.

CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia punti 412, Martin 398, Bezzecchi 323, Binder 254, Zarco 200, A. Espargaro 198, Vinales 175, Marini 171, Quartararo 156, Miller 156, A. Marquez 149, Di Gianantonio 100, Morbidelli 93, M. Marquez 84, Bastianini 76.

CALENDARIO

Due soli GP al termine: Qatar (19 novembre) e Valencia (26 novembre).