MotoGp, capolavoro Bagnaia, vince a Barcellona il GP Catalogna, sesta prova del Mondiale. Pecco stavolta ha cambiato tattica: non più lepre come nel GP Francia ma attento gestore consapevole di un gran finale; e così è stato. Vittoria limpida. Ha sfatato il tabù di Barcellona dove non aveva mai vinto. Martin conserva la leadership con 39 punti di vantaggio su Bagnaia. Arrivederci al Mugello (2 giugno).

GRIGLIA DI PARTENZA

Aleix Espargaro, lo spagnolo dell’Aprilia, ha dominato la qualifica ed ha fatto sua la gara veloce, la Sprint (secondo M.Marquez, terzo Acosta, non arrivato Bagnaia caduto nella ghiaia). Furioso Pecco, tre ritiri nelle ultime tre Sprint. Stavolta è caduto a nove curve dalla fine. A terra anche R. Fernandez e Binder. Montmelo’ porta bene a Espargaro: anche l’anno scorso aveva vinto Sprint e GP. Dunque questo lo schieramento alla partenza. Prima fila A.Espargaro,Bagnaia (2), R.Fernandez (3).

Seconda fila: Binder (4), Acosta (5), e la Ducati VR46 di Di Giannantonio. (6). Terzaa fila con Martin (7), la Yamaha di Rins (8), e la Ktm di Miller (9). Quarta fila: Morbidelli (10), Bastianini (11),Vinales (12) davanti a A.Marquez (13), M.Marquez (14) e Oliveira (15). Ultime tre file: Bezzecchi (16), Quartararo (17), Zarco (18), A. Fernandez (19), Nakagami (20), Mir (21), Marini (22), Bradl (23).

GARA SPETTACOLARE

Dopo gli inni (spagnolo e catalano), con un caldo inatteso (27 gradi), la partenza alle 14.02 con Bagnaia e Pedro Acosta subito davanti. Rettilineo a 350 km/h. Al quinto Giro Martin supera Acosta e poi tocca a Pecco. A 14 giri dalla fine Acosta cade ed esce di scena. Ultimi 10 giri. In testa tre da podio: Martin, Bagnaia, A.Espargaro tallonati da M.Marquez.

A 6 giri dalla fine Bagnaia sorpassa Martin. Il duello infiamma il pubblico. Capolavoro Marquez, aggancia il terzo posto. Pecco gestisce il comando cin sapienza tattica, talento, mestiere. Partita chiusa alle 14.42. Pecco c’è. Gara sontuosa. Festa grande ai box, baci e abbracci.

ORDINE DI ARRIVO MOTOGP

1. Bagnaia 2. Martin 3. Marc Marquez 4. Aleix Espargaro 5. Dì Giannantonio 6.R.Fernandez 7. A. Marquez 8. Bimder 9. Bastianini 10.Oliveira.

CLASSIFICA GENERALE MOTOGP

1. Martin punti 155, 2. Bagnaia 116, 3. Marc Marquez 114, 4. Bastianini 94, 5. Vinales 87, 6. Acosta 83, 7. Aleix Espargaro 76, 8. Binder 75, 9. Dì Giannantonio 62, 10. Bezzecchi 42, 11. Alex Marquez 42, 12. Quartararo 32, 13. Oliveira 29, 14. R. Fernandez 28, 15. Miller 27, 16. Morbidelli 15, 17. A. Fernandez 13, 18. Mir 13, 19. Zarco 9, 20. Nakagami 8, 21. Rins 7, 22. Pedrosa 7, 23. Marini 0.