MotoGP in Tailandia (domenica 29 ore 9): ha inizio la volata per il titolo con i 2 amici-rivali Bagnaia e Martin divisi soltanto da 27 punti

MotoGP in Tailandia (domenica 29 ore 9, in tv su Sky): ha inizio la volata per il titolo con i 2 amici-rivali Bagnaia e Martin.

Bagnaia o Martin? La volata per il titolo iridato delle MotoGP riparte dalla Thailandia (domenica 29, ore 9, diretta Sky ) sul circuito del Buriram. In archivio Indonesia e Australia, ora tocca al terzo evento consecutivo del periodo; è il Gran Premio n. 17 della stagione su 20.

Occhi puntati sul duello dei 2 amici-rivali, divisi da 27 punti. Nel confronto si inserisce la questione meteo. Ci si aspetta la voglia di riscatto dello spagnolo Martin dopo i problemi a Phillip Island e determinato a riavvicinarsi. KTM tenterà ancora di inserirsi nella lotta Ducati e c’è curiosità sul comportamento di 3 altre scuderie: Aprilia, Honda e Yamaha.

Pecco in Australia ha incrementato il vantaggio sul rivale ma lo spagnolo ha tutta l’aria e le capacità di rifarsi dopo la caduta dell’Indonesia e il quinto posto in Australia dopo l’errore nella scelta delle gomme.

A Buriram le lancette dell’orologio sono spostate 5 ore avanti rispetto all’Italia. Il margine tra i 2 duellanti è comunque minimo. Ammette lo stesso Pecco Bagnaia:” Si, 27 punti sono troppo pochi per abbassare la guardia anche se mi sento più forte dell’anno scorso.

In ogni caso devo restare calmo e rilassato da qui a Valencia anche se sono consapevole che il titolo potrebbe arrivare anche prima. Dovrò comunque spingere senza pensare troppo al campionato. Alla classifica inizieremo a pensare dopo la gara del Qatar quando mancherà soltanto l’ultimo GP a Valencia “.

LA SPERANZA DI JORGHE MARTIN

Lo spagnolo della Ducati Pramac è reduce da settimane difficili e anche un po’ dolorose, tra la caduta in Indonesia e la scelta sbagliata delle gomme in Australia. Tuttavia Martin è convinto “ che tutto può ancora cambiare”.

Non è cambiata affatto la sua mentalità: ”Andare sempre all’attacco e vincere. Non voglio più rischiare in modo eccessivo neanche con le gomme”. Fra i due litiganti potrebbe comunque inserirsi una terza Ducati, quella di Marco Bezzecchi anche se la sua forma non è al top. Bez è sereno:” Ho tolto i punti alla spalla operata e mi sento meglio”.

IL CIRCUITO DI BURIRAM

Un anello di 554.000 metri e 12 curve che si trova in una cittadina nel gruppo regionale della Thailandia del nord-est. La gara è prevista sui 26 giri.

Il circuito è stato disegnato dall’architetto tedesco Herman Tilke ed è “griffato” Chang, la tipica birra tailandese. L’autodromo si trova a circa 410km. a nord-est da Bangkok. Una curiosità: Buriram nella lingua locale significa “ città della felicità “.