MotoGp Indonesia, capolavoro Bagnaia. Ha vinto, con una spettacolare rimonta, il GP Indonesia dopo essere partito 13 esimo.

Martin è caduto e Pecco si è ripreso la leadership della classifica mondiale. E grazie al podio tutto Ducati nella Sprint di sabato, la Casa di Borgo Panigale ha conquistato con larghissimo anticipo il suo quarto titolo iridato nella classifica riservata ai costruttori.

Esultanza ai box Ducati per il ritrovato Bagnaia . Sul podio Bagnaia felicissimo ha cantato a squarciagola l’Inno di Mameli. Unanime il commento del box Ducati:”Pecco ha fatto un capolavoro, ha reagito da campione”. Bagnaia ha ringraziato il suo team e la famiglia:”Tutto fantastico. In tanti mi aiutano e mi vogliono bene”.

GRIGLIA DI PARTENZA

Prova n.15 del MotoGp mondiale sul circuito di Mandalika. Davanti a tutti Luca Marini (secondo nella Sprint di sabato alle spalle di Jorge Martin). A fianco Vinales, quindi Aleix Espargaro. In quarta posizione la Yamaha di Fabio Quartararo. In quinta Binder, in sesta Martin davanti a Di Giannantonio. Ottavo Marc Marquez , nono Bezzecchi.

In decima posizione la Ktm di Miller seguito da Enea Bastianini. A seguire: Oliveira (12), Bagnaia (13),Zarco (14), Morbidelli (15),Pol Espargaro (16), R.Fernandez (17), A.Fernandez (18). Ultima fila:Mir (19), Nakagami (20), Rins (21).

GARA RICCA DI SORPRESE

Partenza entusiasmante nella calura indonesiana. Martin scatta in testa davanti a Vinales e Quartararo, Bagnaia sesto. Al secondo giro cade Marini, al settimo cade Marquez. Colpo di scena al giro n.14 cade Martin alla curva 11.

Comincia un’altra corsa. Bagnaia in rimonta spettacolare e va vicino a Vinales. In testa matura il duello fra l’Aprilia di Vinales e la Ducati di Bagnaia. Al giro n. 20 Bagnaia va in testa e ci resterà fino alla fine. Pecco torna leader della classifica piloti con 18 punti su Martin. Giornata perfetta.

ORDINE DI ARRIVO

1. Bagnaia 2. Vinales (+0.306) 3. Quartararo (+0.433) 4. Di Gianantonio (+6.962) 5. Bezzecchi (+11.111) 6. Binder (+11.228) 7. Miller (+12.474) 8. Bastianini (+12.684) 9. Rins (+22.540) 10. A. Espargaro (+30.468).

CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia 346. Martin 328 (-18). Bezzecchi 283 (-63). Binder 211 (-135).