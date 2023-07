Valentino Rossi show a Misano. Valentino c’è ancora. Primo successo nel campionato Gt in coppia con Martin sulla BMW. Commento a caldo del Dottore:”Questa vittoria nella mia Misano è speciale, vale più di Le Mans”. Festa italiana nei box. Tanta gente in visibilio come i suoi allievi Pecco Bagnaia e Luca Marini, campioni Ducati; come gli attori Marco Bocci con la moglie Laura Chiatti. Sulle tribune infuocate dal sole si è rivista la “marea gialla “ con le bandiere al vento e gli ombrelli con il numero 46.

Valentino Rossi profeta in patria, trionfo a Misano

Questo primo trionfo nel “Fanatec GT World Challlange Europe” proietta Valentino e il Team Wrt a un ruolo da protagonisti nella corsa al titolo. Misano è il portafortuna di Valentino Rossi. Nove anni fa proprio a Misano era salito sul gradino più alto del Podio MotoGP. Ora il bis con le quattro ruote. E un anno e mezzo fa proprio sulla pista di Misano ha fatto i suoi primi giri con il nuovo team iniziando una bellissima avventura e domenica l’ha suggellata con un mix di risultati in rimonta ( come nella prima giornata del weekend di Misano), di strategie perfette realizzate con il team e anche di un pizzico di fortuna. Dice Valentino:” I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario e io sono uscito dal box con un vantaggio prezioso che alla fine abbiamo saputo far fruttare nel migliore dei modi”. Il bilancio di Misano si è chiuso con un dato molto positivo: 21.856 le presenze registrate nell’arco del fine settimana con una punta di oltre 12.165 nella giornata conclusiva.

Nuovi obiettivi

“Questo è l’anno in cui potrò capire se posso avere un futuro nelle auto” ha detto “Il ragazzo” di 44 anni. Aveva vinto la sua prima gara poco più di un mese fa portando a casa la vittoria a Le Mans 24 Ore. Aggiunge Valentino:” Adesso i miei avversari mi guardano in maniera diversa. Certo, con rispetto, perché se prima ero soprattutto Valentino l’ex motociclista, adesso hanno capito che posso essere veloce anche con le quattro ruote e la cosa mi piace molto”. Adesso Valentino Rossi è sesto in campionato ma guarda già alla prossima stagione e al test di settembre quando si metterà al volante dell’Hypercar della BMW. Nella sua agenda però non ci sono solo le 5 gare di durata del “ Fanatec” del 2024 ma anche il probabile debutto del Wec.