Shifty Shellshock, l’ex cantante dei Crazy Town, band rock e rap che nel 1999 ebbe molto successo nel mondo con il brano “Butterfly”, è morto a 49 anni. Il videoclip del brano era diventato in quegli anni uno dei video di punta del canale Mtv: sul web ha raccolto oltre 237 milioni di visualizzazioni.

I Crazy Town, dopo questo brano “meteora” e un primo album, avevano inciso un secondo disco per poi dividersi e ritrovarsi nel 2015, anno nel quale è uscito il terzo album della band che però non ottenne un grande successo di pubblico.

Shifty Shellshock trovato morto in casa a Los Angeles

Il corpo di Shifty Shellshock, vero nome Seth Binzer, è stato trovato senza vita nell’abitazione del cantante a Los Angeles. Le cause del decesso non sono ancora note e sul caso stanno indagando le forze dell’ordine. Seth Binzer aveva 49 anni ed aveva parlato spesso anche in tv di problemi legati a dipendenze.