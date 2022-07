Irene Fargo è morta, la cantante aveva 59 anni. Arrivò seconda al Festival di Sanremo

E’ morta Irene Fargo, la cantante aveva 59 anni. Irene Fargo, nome d’arte di Flavia Pozzaglio, nella sua carriera è stata anche un’attrice teatrale. Molto amata dal pubblico, aveva avuto una carriera brillante che l’aveva portata persino ad un passo dalla vittoria al Festival di Sanremo. E’ stata l’amica Giovanna Nocetti con un post su Facebook ad annunciare la scomparsa dell’artista: “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace”.

E’ morta Irene Fargo, una vita per la musica

Nata nel 1962, Irene Fargo aveva iniziato a cantare giovanissima in un coro, per poi debuttare sul palco del Festival di Castrocaro, facendosi conoscere e apprezzare dal pubblico. A cavallo tra gli anni ’80 e ’90, dopo aver conosciuto Enzo Miceli, aveva assunto il suo pseudonimo e aveva iniziato a riscuotere grande successo, soprattutto con il suo 45 giri d’esordio.

Aveva partecipato per due volte al Festival di Sanremo, entrambe nella categoria Nuove Proposte: la prima, nel 1991, con la canzone La donna di Ibsen che le aveva fatto raggiungere il secondo posto, quindi l’anno seguente con il brano Come una Turandot, replicando il successo con un’altra seconda posizione in classifica. Ai risultati ottenuti sul palco dell’Ariston si sono susseguiti singoli bellissimi che l’avevano fatta entrare nel cuore del pubblico. Ed è sempre in quel periodo che la Fargo aveva deciso di provare anche la carriera teatrale, partecipando a numerosi musical.

Irene Fargo, il ritorno sulle scene

Sul finire degli anni ’90, improvvisamente, era scomparsa dalle scene. Per un po’ di lei non si era più saputo nulla, fin quando non ebbe il coraggio di lasciarsi alle spalle quello che era stato il suo momento più difficile. Raccontandosi in televisione, ospite di vari programmi tv, aveva rivelato di aver attraversato un momento particolarmente duro, dal quale si era risollevata tornando sulle scene.

Si era riscattata tornando sulle scene e collaborando con grandi artisti come Gigi D’Alessio, Lucio Dalla e Renato Zero. Proprio quest’ultimo, non molto tempo fa, aveva dedicato ad Irene parole bellissime sul suo profilo Facebook: “Abbiamo amici fortunati e altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene”.