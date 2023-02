Canone Rai via da bolletta l’anno prossimo. Giorgetti: si deve! Perché così lo pagavano tutti?

Ministro Giorgetti lo ha di fatto giurato: il canone Rai deve uscire dalla bolletta dell’energia elettrica. Il ministro ha spiegato, con fermezza si è assunto la responsabilità di non aver espunto, cacciato il canone Rai e il suo importo dalla bolletta della luce già quest’anno. Si è di fatto scusato di non avercela fatta dopo averci pur provato. Ma ha detto che è l’ultimo anno. Poi fuori, via il canone Rai dalla bolletta dove la sua permanenza è intollerabile. Da lì si deve buttarlo fuori. Perché si deve? Ma perché così, tenendolo in bolletta, il canone Rai lo pagano tutti. Una prepotente, insolente costrizione cui mettere rimedio.