I figli di...Putin e le Università dello schifoso Occidente

Pare siano circa mille i figli del team Putin che studiano nelle Università, le migliori, dell’Occidente. Team Putin, cioè collaboratori stretti, ministri del suo governo, colleghi del tempo del Kgb diventati imprenditori, coloro che sbrigativamente chiamiamo oligarchi. In massa questo vasto team o ceto dominante in Russia manda i suoi figli a studiare in Occidente. E la cosa colpisce perché, Putin in testa, il ceto dominante in Russia con ogni mezzo sostiene argomenta la decadenza morale, civile, etica dell’Occidente. Insomma l’Occidente fa schifo, il suo modello di vita fa schifo, la sua cultura è morente e infettiva… però i nostri figli mandiamo a studiare e a formarsi lì, in Occidente. Fa un po’ strano, no?

Le colpe (e i soldi) dei padri…

A qualcuno è venuto in mente: e se le Università dell’impuro Occidente rimandassero a casa in Russia i figli del vasto team Putin visto che la Russia dichiara l’Occidente ostile ma soprattutto eticamente infame e malato? Sarebbe una sanzione anche questa. Sanzione crudele e ingiusta perché le colpe dei padri non devono ricadere sui figli? No, le colpe dei padri no. Ma le colpe no e i soldi sì? I soldi dei padri oligarchi e ministri e consiglieri e ideologi e generali sì possono e devono ricadere su quei figli (e pagar loro le alte rette e i costi di una vita di studi all’estero) e la colpa dei padri che hanno voluto e che fanno la guerra no?