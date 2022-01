Agenzia Entrate: parte recupero aiuti Covid presi a sbafo. Auguri...

L’Agenzia delle Entrate l’ha annunciato nella maniera più ufficiale possibile, con le parole del suo massimo dirigente Ernesto Maria Ruffini: parte il recupero degli aiuti Covid presi a sbafo, accaparrati senza averne diritto, portati in tasca ficcandosi nel piatto ricco. Auto dichiarazioni, dichiarazioni fasulle, equilibrismi sul reddito reale e sui reali danni economici subiti. Quanti? Per quanto denaro? Impossibile dire, tremendamente difficile calcolare. Di certo non centinaia di casi e neanche migliaia o decine di migliaia. Facciamo qualcosa di più? Di quanto di più? Tanto per dare un’idea delle proporzioni: quante aziende soprattutto piccole o medio piccole hanno fatto lavorare pienamente i loro dipendenti mentre li tenevano in Cassa Integrazione? Cioè quante aziende hanno fatto pagare allo Stato uno stipendio ridotto ai loro dipendenti mentre li tenevano a lavoro pieno che a loro costava così quasi nulla? Solo un esempio, solo una modalità tra le tante. Recuperare gli aiuti Covid, i soldi pubblici presi a sbafo? Auguri…