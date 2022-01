Inflazione calcolata in Italia al 3,9 per cento nel 2021 e forse peggio nel 2022, quindi miliardi pubblici (per ora una decina) per limarne gli effetti sul costo dell’energia in bolletta. Moratoria, altra moratoria per i prestiti: la chiedono i debitori e le banche creditrici. Moratoria garantita dallo Stato. Moratoria per quanto? La bellezza di 311 miliardi di euro. Moratoria per quanto tempo? Non c’è cifra né data nella richiesta. Altra richiesta alla Cassa Pubblica: scala mobile per gli appalti. Imprese dicono: prendiamo appalto poi crescono prezzi e costi, quindi una parte degli aumenti di prezzi e costi li paga lo Stato. Per l’immediato a gran richiesta scostamento di bilancio pubblico, cioè nuovo debito per 30 miliardi. Ma chi paga?