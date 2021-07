Islanda, settimana di lavoro da 4 giorni: stessa paga, più produttività. In Italia si timbra e si esce...

In Islanda la settimana di lavoro dura 4 giorni, gli impiegati pagati lo stesso importo per orari più brevi e la produttività è rimasta la stessa o è migliorata. In Italia ancora si timbra il cartellino e poi si va a fare la spesa o a fare jogging. Due notizie che arrivano una a poche ore dall’altra. Da una parte l’Islanda, dall’altra l’Italia. Da una parte chi apprezza quello che è stato fatto in Islanda, dall’altra chi immagina di farlo anche in Italia. Immagina, perché sarebbe impossibile.

Vediamo come funziona la settimana di lavoro supercorta in Islanda

Un “successo travolgente”. Così alcuni ricercatori hanno definito i risultati delle prove di una settimana lavorativa di quattro giorni in Islanda, in cui gli impiegati sono stati pagati lo stesso importo per orari più brevi. I test hanno portato i sindacati a rinegoziare i modelli di lavoro, e ora l’86% della forza lavoro islandese è passata a orari più brevi per la stessa retribuzione.

Praticamente molti di loro sono passati da una settimana di 40 ore a una settimana di 35 o 36 ore. I lavoratori hanno riferito di sentirsi meno stressati e a rischio di esaurimento e hanno dichiarato che la loro salute e l’equilibrio tra lavoro e vita privata sono migliorati.

Pensate alla settimana supercorta in Italia

Leggendo la notizia dell’Islanda uno il pensierino ce lo fa. Anche da noi, anche in Italia. Settimana di 4 giorni lavorativi, dal lunedì al giovedì. Poi venerdì, sabato e domenica a casa o al mare. Non sarebbe male, ma poi? Poi forse, viste le notizie in susseguirsi dei “furbetti del cartellino” uno pensa anche: “Qui il Paese si ferma”. E non avrebbe tutti i torti in effetti.

Sarebbe una settimana ancora più supercorta. 35 ore di lavoro per 4 giorni che poi di fatto diventano quasi la metà. Perché se ogni giorno si timbra il cartellino e poi si esce per i proprio comodi…