Jannik Sinner non va a Sanremo, andrà adallenarsi. analisi del campione

Jannik Sinner ritornerà a casa, anzi oggi andrà ad

allenarsi. Non c’era bisogno di andare a Sanremo

per diventare popolari.

“Mi piace lavorare, il tennis è la

mia vita”, dice con un filo di voce per

paura di lodarsi.

Eccolo qui il giovanotto

che ha costretto milioni di italiani ad

alzarsi di notte per vederlo e tifare per lui.

Lo avevano invitato al festival di Sanremo.

Amadeus, in cerca di personaggi che avrebbero

potuto dare alla manifestazione più

pubblicità di quella che ha già, ha tentato

in tutti i modi di convincerlo: “L’Italia

sportiva e non è tutta con te. Sarà un

modo come un altro per ringraziarla”.

Mossa tattica che poteva essere vincente

se si fosse trattato di un altro giovane.

“No, grazie”, ha risposto il dominatore

dell’Australian open. “Lo vedrò in tv,

sperando di non addormentarmi”.

Un modo di dire che non ama le canzonette

di oggi? Assolutamente no, ma quando si

è un campione come lui che non diserta

mai un duro allenamento, alla sera si è

stanchi e si ha soltanto voglia di andare a

dormire.

Ma poi, che cosa ci sarebbe andato a

fare Sinner a Sanremo? Una passerella e basta,

un applauso prolungato del pubblico.

Che altro? Una serie di domande banali

a cui avrebbe potuto rispondere con altre

banalità.

Non è nelle sue corde questo

atteggiamento. Sinnerlandia esiste già,

non ha bisogno di altri battimani.

Lo avreste immaginato lui, magari in

smoking, a ridere alle battute

forzatamente spiritose del conduttore?

Francamente non lo possiamo nemmeno

immaginare in quella veste.

Jannick è un ragazzo modesto, lo dimostra quando

calpesta un campo da tennis. E’ di

poche parole, se si infiamma per una

risposta impossibile o uno smash tipo

tuono, non lo vedi ridere o rivolgersi al

pubblico come per dire: avete visto come

sono bravo?

Il gossip non lo attrae, anzi lo rifiuta. Mai

una foto che non sia quella con

maglietta, calzoncini ed una racchetta fra

le mani.

Ha fatto e farà bene al tennis la sua

gloria. Migliaia di ragazzini lo vorranno

imitare e può darsi che qualcunio di

questi fra un paio di lustri potrebbe

diventare quasi come lui.

Accadde lostesso molti anni fa, esattamente nel

1 976 quando Adriano Panatta trionfò a

Parigi regalando all’Italia un prezioso

traguardo. Anche allora, dilagò il

fanatismo per l’antica pallacorda.

Anche chi scrive ne fu travolto. Chi era di

famiglia benestante convinceva i genitori

a comprargli una racchetta, chi invece

non se lo poteva permettere s’arrangiava

in altro modo magari costruendosi con le

proprie mani un attrezzo in grado di

mandare la palla dall’altra parte del

campo spesso “costruito” sull’ asfalto di

una strada.

Le racchette erano di legno

(come pure ai tempi di Nicola

Pietrangeli), i colpi meno veloci di quelli

odierni: ma l’importante era giocare e

vincere un set.

Se Jannick Sinner ha oggi tanta gloria per quale

scopo andare a Sanremo? Il presidente

della Federtennis, Angelo Biraghi non ha

peli sulla lingua.

Spiega: “mi avrebbe deluso anche se ero convinto che non

avrebbe mai accettato. Piuttosto sarei

andato io a torso nudo in platea”.

C’è anche gente che la butta in politica, uno

sport molto popolare in Italia. Di destra,

di sinistra? Il problema è un altro.

Il festival è una rassegna canora che non

conosce mezzi termini: o sei a favore o

sei contro.

Per dirla in maniera semplice

è una manifestazione divisiva: cinquanta

a te, cinquanta ad un altro. Allora, perché

Sinner avrebbe potuto perdere la metà

dei suoi tifosi se questi erano tra quelli

che non soffrivano la competizione?

Ha deciso per il no, così la pletora dei

suoi fans non diminuirà nemmeno di un

semplice uno.

Anzi, se possibile aumenterà ancora perché a detta degli

esperti di tennis, (ne citiamo tre,

Pietrangeli e Panatta, se non lo stesso

Djokovic) sono certi che Jannick Sinner

con tinuerà ad andare sempre avanti nellasperanza che fra anni nasca un altro

giovane con le sue caratteristiche e lasua stoffa di campione.