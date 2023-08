Mentre torna la lotteria degli scontrini, parallelamente ce n’è un’altra di lotteria, sempre degli scontrini, più vera, più reale e più da gioco d’azzardo. Come funziona? Basta andare a pranzo o cena fuori, anche al bar o in un panificio, ordinare, mangiare, comprare e poi quando arriva lo scontrino ecco il vero rischio: non sapere mai quello che potrebbe capitare. Basta mettere insieme tre casi recenti in cui sono state aggiunte spese inaspettate, oppure trovarsi di fronte a prezzi esorbitanti.

La vera lotteria degli scontrini: quei 2 euro in più…

Il caso del toast ha fatto il giro del web, dei giornali e delle televisioni. Ordinare un toast e chiedere se possibile di dividerlo a metà per poi scoprire sullo scontrino che la divisione del sandwich è stata fatta pagare, 2 euro. Dal bar spiegano che la spesa è per l’uso di piatto e tovagliolo in più. Caso praticamente analogo in Liguria, questa volta con le trofie al pesto. Il cliente chiede se è possibile avere un piatto in più per dividere la porzione di pasta, il cameriere lo porta e poi sullo scontrino spunta anche in questo caso la voce dei 2 euro in più per il piatto aggiunto. Praticamente una lotteria, ordinare e non sapere poi quello che può succedere al momento del pagamento.

Se un chilo di focaccia costa 30 euro…

Un caso diverso, ma sempre da lotteria è quello che arriva sempre dalla Liguria, a Recco. Cinque Terre, uno dei luoghi tra i più apprezzati in Liguria per passare le vacanze. Qui si è verificato un nuovo caso da “caro-scontrino”. A Recco, per un chilo di focaccia si spendono infatti 30 euro. La focaccia, in Liguria è una delle specialità più apprezzate. Questa estate sta diventando un cibo proibito. Oltre al caso di Recco si viaggia infatti su una media di 18-20 euro. Si arriva poi a 25 euro a Varigotti, importo un po’ più basso rispetto al caso limite di Recco. Se non sono lotterie degli scontrini queste…