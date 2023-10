Meloni e gli alleati. Dopo la brutta vicenda di Andrea Giambruno, quali sono attualmente i rapporti fra Giorgia Meloni e la famiglia Berlusconi?

L’interrogativo non è di poco conto se si considera che la bufera è cominciata e finita (per la bravura della premier) dopo un fuorionda di Striscia la notizia. E’ inutile ricordare che la trasmissione è un programma giornaliero di Canale5. Di chi è questa Rete ? Lo sanno tutti: appartiene alla famiglia del Cavaliere. Quindi: si può considerare rotto il feeling tra la premier e gli eredi di Silvio?

I pareri sono discordi: c’è chi dice che nulla è cambiato e chi, al contrario, ritiene che “niente è più è come prima”. Non è una questione secondaria se si considera che chi siede a Palazzo Chigi non può “inimicarsi” con quanti rappresentano oggi un uomo che guidò l’Italia per diversi anni.

Infatti, a favore degli ottimisti, ecco una telefonata di Piersilvio che chiama il presidente del consiglio Meloni per confessarle: “Guarda Giorgia, io non sapevo nulla di quel che diceva quella sera Striscia, altrimenti avrei vietato di mandare in onda quel programma”.

Giorgia ascolta, è guardinga, evita una qualsiasi risposta poco diplomatica e replica con freddezza: “Di quel che è successo e dei miei trascorsi con il padre di mia figlia non voglio più parlare”.

Lo stesso atteggiamento Meloni lo ha con quei colleghi che l’hanno inseguita al Cairo (per una conferenza di pace) premurosi di fomentare un gossip che politicamente non c’entra un bel niente.

Restano i fatti, comunque. E sui fatti con ci sono dubbi che quella trasmissione è andata in onda su un programma molto caro alla famiglia dell’ex premier. Possibile che il numero uno di Mediaset non fosse informato non tanto da Andrea Giambruno, ma dai suoi più stretti collaboratori?

Ed è possibile che nemmeno Antonio Ricci, il curatore da sempre del programma, non abbia sentito il dovere di chiamare Piersilvio per raccontargli quanto aveva tra le mani? Ricci si limita ad affermare: “Giambruno lo stavano beatificando, io ho usato l’antidoto”. Null’altro. Bocche cucite anche dagli alti vertici di Mediaset.

Ora, è chiaro che il tutto è piuttosto imbarazzante e che a proposito nessuno voglia intervenire. Però, è alquanto strano che chi ha in mano Mediaset non sia stato informato. I rumors vanno al di là, sostengono che qualche settimana fa Giorgia e Piersilvio si fossero incontrati e che durante quell’incontro si sia parlato anche di quella “bomba giornalistica”.

Forse perché la premier non ne voleva più sapere nulla del padre della sua adorata figlia? Indiscrezioni, solo pettegolezzi che non hanno nessuna conferma. Al di là del chiacchiericcio rimane un particolare assai significativo: quali sono oggi i rapporti fra i berluscones e Giorgia?

Si racconta che Marina non abbia sentito il dovere di fare almeno una telefonata alla premier per esserle vicino in un momento così delicato ed anche doloroso. In fondo, dunque, quel breve colloquio telefonico fra Giorgia e Piersilvio fosse solo “riparatore”perché non avere un buon feeling con la premier non è di buon auspicio.

Sta di fatto che tutti gli interrogativi al riguardo rimangono e che mai nessuna parola è uscita al proposito da Giorgia quando i cronisti le hanno chiesto qualcosa in merito.

Forse è il caso di ricordare un’ultima perla su questa vicenda che è ed avrebbe dovuto essere solo familiare. Che cosa? Il silenzio assoluto delle femministe sia quando una prima donna è diventata premier in Italia; sia oggi che i guai l’hanno ferita come compagna di un uomo e come madre che dovrà spiegare alla sua bimba quanto è accaduto fra lei e il suo papà.

Il resto è solo una rincorsa ad un cattivo giornalismo, in specie se si rammenta che ci sono due guerre in corso che sconvolgono il mondo intero.