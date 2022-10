Portogallo in grande spolvero. Per 5 anni di seguito vince l’Oscar del turismo. Votato da migliaia di professionisti del settore turistico arrivati da tutto il mondo.

Il Portogallo alla 29ª edizione del premio tenuta a Palma di Maiorca ha vinto per il quinto anno consecutivo il premio Oscar per il turismo, ovvero il “Best Tourist Destination in Europe” ai World Travel Awards 2022. Come se non bastasse, il Paese lusitano insieme con questo titolo ha incassato altri 30 prestigiosi premi in vari settori: prodotti, servizi, regioni, destinazioni.

Ecco alcuni tra principali premi, quattro dei quali accaparrati dalla sola Lisbona:

– migliore destinazione nazionale: Portogallo;

– migliore destinazione cittadina: Oporto;

– migliore destinazione balneare: l’Algarve, che l’anno scorso era al terzo posto dopo Sunny Beach in Bulgaria e Marmaris in Turchia nella top ten delle “destinazioni di vacanza più economiche”;

– migliore destinazione per il turismo d’avventura: l’arcipelago delle Azzorre. L’isola principale e più grande dell’arcipelago è São Miguel, con metà dell’intera popolazione delle Azzorre.

La presenza dell’aeroporto di Ponta Delgada permette il forte afflusso di turisti attratti da laghi di bellezza incredibile come la Caldeira das Sete Cidades o dal Forte di São Brás, edificato nel Cinquecento per proteggere i cittadini dagli attacchi dei pirati.

– migliore destinazione per city-break in Europa: Lisbona;

– migliore destinazione metropolitana sul mare: Lisbona. Anche se la città non è direttamete bagnata dal mare, è bagnata dall’Atlantico la parte ovest dell’area metropolitana Grande Lisbona, con spiagge per ogni esigenza, da quelle per famiglie fino a quelle amate dai surfisti.

– migliore destinazione per le crociere: Lisbona;

– miglior porto crocieristico: Lisbona;

– migliore attrazione turistica: Passadiços do Paiva;

– migliore attrazione per il turismo d’avventura: Passadiços do Paiva.

Un tale bottino di riconoscimenti ha portato Rita Marques, Segretario di Stato per il turismo, il commercio e i servizi a dichiarare felice

“Il successo del Portogallo in questa edizione europea dei World Travel Awards 2022 ha un significato particolare dopo gli anni difficili della pandemia. È con grande orgoglio che vediamo le aziende, i professionisti e gli enti del turismo nazionale riconosciuti dai loro omologhi stranieri in un contesto internazionale. Tutti gli agenti del settore devono congratularsi per aver affrontato questa sfida che consiste nell’elevare il Portogallo in qualsiasi circostanza a destinazione turistica di eccellenza“.