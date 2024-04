D – Non ho mai creduto che Alì Agca facesse parte dei Lupi Grigi. E che non ne facesse parte lo dimostra il fatto che una volta estradato in Turchia i Lupi Grigi, nonostante avessero ormai un notevole potere politico legale, non lo hanno affatto aiutato.

Né per evitare che tornasse in prigione per scontare il resto della condanna per l’omicidio del giornalista Abdi Ipekçi, caporedattore dell’importante giornale Milliyet, né per trovargli una sistemazione e un buon lavoro per vivere. Invece che farne un eroe, e magari farlo eleggere in parlamento, lo hanno ignorato.

R – Come le ho già detto, Ali Ağca faceva veramente parte dei Lupi Grigi. Dopo l’estradizione in Turchia, Ağca aveva ancora dei conti in sospeso con la giustizia e per questo ha dovuto scontare altri dieci anni di carcere.

La legge turca è molto severa e i Lupi non avrebbero potuto fare molto per evitargli la galera. Certo i veri esecutori materiali dell’omicidio Ipekci avrebbero potuto dire la verità e scagionare Ali, ma non l’hanno fatto… e lui non ha parlato. Antico patto d’onore fra turchi!

In quanto ad Abdi Ipekci, ci tengo a chiarire che non venne ucciso perché era un intellettuale di sinistra, progressista eccetera, come in tanti sostengono, anche in Turchia, ma perché ebreo sionista e massone, un gran maestro della massoneria! La cupola masso-sionosta già negli anni Settanta stava cominciando ad allungare i propri tentacoli sui mezzi di informazione turchi e Ipekci ne era un degno rappresentante. Prima di essere ucciso, il Mit ( Servizi segreti turchi) aveva messo i suoi telefoni sotto controllo per trovare le prove della sua appartenenza al Mossad.

D – Addirittura!

R – Disgraziatamente ormai, sionisti e massoneria hanno il controllo dei media anche in Turchia…. Dopo l’uscita dal carcere, i Lupi Grigi lo hanno aiutato molto. I nostri migliori amici sono anche adesso legati al partito MHP, cioè il partito del Movimento Nazionalista legato ai Lupi Grigi e alleati del partito AKP di Erdogan. Ağca non è potuto entrare in politica perché la legge turca lo vieta a coloro che hanno subito una condanna penale superiore ai cinque anni. L’equivoco della non appartenenza di Ağca ai Lupi Grigi penso provenga da alcune considerazioni di Priore che ebbe modo di interrogare a lungo Oral Çelik e altri Lupi Grigi. É ovvio che loro fossero arrabbiati con Ağca e che cercassero di negare la sua appartenenza al movimento poiché li aveva coinvolti ingiustamente nell’attentato al Papa e a causa sua si erano trovati in guai seri. Çelik aveva addirittura rischiato l’ergastolo! Per questo non ha più voluto incontrarlo anche se erano amici fin da ragazzini.