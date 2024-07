L’oroscopo del 13 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 13 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Anche se siete determinati a far fronte a qualsiasi situazione per conto vostro, non potete pretendere di gestire sempre tutto. Se dunque oggi avete bisogno di una mano o semplicemente avvertite la necessità di parlare di un problema o di una questione di lavoro o personale, una chiacchierata sincera con una persona di cui vi fidate vi permetterà di vedere le cose da angolazioni diverse. Le informazioni che acquisterete potrebbero far emergere nuove opzioni. Amore: in coppia, entrambi più innamorati che mai, a unirvi è inoltre una splendida complicità. Coccole dalla mattina alla sera! Soli: potreste innamorarvi di una persona già impegnata. Ma penserete che al cuore non si comanda.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste rendervi conto che le persone care, amici compresi, non prestano attenzione quando esprimete le vostre emozioni. Non è perché ciò che provate non sia interessante o a loro non importa come vi sentite. Il punto è che alcune stanno attraversando dei momenti difficili e dovete tenerne conto. Prima di continuare a parlare dei vostri problemi, fate delle domande e ascoltate di più. Da ciò che diranno otterrete delle informazioni preziose. Amore: in coppia, se volete mantenere la pace, mettete l’indipendenza da parte. Le piccole attenzioni faranno il resto. Soli: è in un’uscita con gli amici che potreste incontrare una persona. Flirt in programma ma, forse, qualcosa di più.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Provate dei sensi di colpa perché ultimamente vi siete lanciati nello shopping sfrenato? Con i passaggi odierni avete la possibilità di rimettere in carreggiata il budget. Prima di tutto promettete a voi stessi di stare più attenti a spendere e spandere! Non dovete cambiare radicalmente le vostre abitudini di spesa o trasformarvi in avari ma solo limitare gli acquisti e risparmiare. Sta arrivando una grande opportunità e per trarne vantaggio avrete bisogno di più soldi. Amore: in coppia, complicità, tenerezza, vi capirete con un solo sguardo. Fate un’uscita a due, da innamorati come i primi tempi. Soli: giornata favorevole agli incontri romantici ma in ogni caso, gli astri vi consigliano un po’ di prudenza.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia: è una giornata in cui potreste desiderare un rinnovamento domestico. Se le persone care sono d’accordo, date il via! Se invece un familiare ha bisogno di essere convinto, la diplomatica Luna in Bilancia è la vostra alleata. Sfruttate le vibrazioni per parlare con tatto del vostro progetto, spiegare i vantaggi, delineare il piano e chiarire il budget. Tutto andrà come da voi desiderato. Amore: in coppia, nel caso l’atmosfera diventi elettrica, prendete saggiamente le distanze. Eviterete di esplodere. Soli: siete abbastanza selettivi! E perché no se avete la possibilità di scegliere? In ogni caso, non fate troppo i difficili.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Bilancia vi spinge a esaminare attentamente un’idea o un progetto che vorreste lanciare nel giro di poco tempo e mettervi sotto pressione. Il passaggio astrale vi permette di fare chiarezza su ciò che ribolle sotto la superficie, fa emergere dei dubbi che avevate ignorato ma che seppure inconsciamente sono quelli che vi hanno bloccato. Ma, notizia positiva, a quel punto vi sarà più facile prendere una decisione e andrete comunque avanti con ottimismo. Amore: in coppia, passione al top! La vita a due vi appaga, il dialogo si arricchisce e fate bei progetti con il partner. Soli: un invito a una serata con gli amici vi permetterà di fare degli incontri intriganti. Non saprete chi scegliere.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Dare il via a una discussione accesa per risolvere una situazione o eludere la questione? La cosa migliore sarebbe quella di risolvere definitivamente. Se temete di uscire sconfitti dalla conversazione o percepite un’aria di superiorità da parte della persona, potreste provare parecchia esitazione. Ma l’altro ha preso davvero il sopravvento o vi state semplicemente sottovalutando? Tenete presente che avete più potere di quanto pensiate. Risolvete il problema e poi andate oltre! Amore: in coppia, un avvenimento imprevisto potrebbe aggiungersi a un’atmosfera già un po’ agitata. Cercate di affrontare la situazione con elasticità. Soli: chiusi nel vostro mondo, introversi, oggi socializzare non è semplice.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Mercurio in Leone, rappresenta una sorta di balsamo che placa le emozioni, è d’aiuto a risolvere un problema, a trovare una soluzione definitiva. Non è escluso che in questo frangente una persona si comporti in modo alquanto bizzarro ma anziché perdere le staffe, prendete in considerazione la possibilità che si senta sotto pressione e non sia molto lucida. Un po’ di comprensione vi permetterà di risolvere la questione. Amore: in coppia, potrete mantenere l’armonia a patto che non reagirete in modo esagerato al minimo disaccordo. Soli: è suonata l’ora di un incontro importante, una persona corrisponderà in tutto alle vostre aspettative!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: dopo una settimana di lavoro impegnativa avete bisogno di tempo per riflettere e scrollarvi di dosso le tante emozioni intense che avete provato. Per cui state un po’ per conto vostro e stabilite dei limiti che nessuno dovrà oltrepassare. Le persone care capiranno, non si offenderanno. Cercate inoltre di dedicare maggiore attenzione all’equilibrio tra lavoro e vita privata così da garantirvi il meritato benessere. Amore: in coppia, vi divertirete a giocare al gatto e al topo… La serata promette molto bene, sarà all’insegna dell’eros. Soli: seduzione, sguardi intriganti con una persona: ci sono tutte le condizioni per vivere una grande avventura d’amore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Bilancia potrebbe spingervi a pensare cosa dovreste fare per ottenere qualcosa che avete a cuore. Questa fase introspettiva riguarda tutti i vostri desideri, potrebbe trattarsi di un viaggio o di un acquisto, dunque valutate attentamente il costo in modo realistico rispetto alla gratificazione che ne ricavereste. Quali sacrifici sarebbero necessari? Mentre vi trovate di fronte al bivio prendete un momento per valutare realisticamente la posta in gioco. Amore: in coppia, farete di tutto per mantenere l’armonia, eviterete argomenti che solitamente sono motivo di discordia. Soli: scatterà una passione improvvisa e seguirete entrambi l’impulso del momento. Da gustare senza moderazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avvertite il bisogno di un chiarimento così da rimanere in buoni rapporti con una persona? Affrontate la situazione nel modo giusto e potrebbe rivelarsi un’esperienza positiva. Con la Luna in Bilancia tutto ciò che fate è alla luce del del sole e gli altri hanno la possibilità di osservare. Sistemate la situazione: le vostre capacità diplomatiche saranno evidenti e vi permetteranno di guadagnare consensi. In questo momento il tatto è la vostra risorsa principale! Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica, siete stressati e il dialogo con il partner è complicato. Soli: la cosa migliore, per oggi, è essere liberi come l’aria e incontrare gli amici. Non è una giornata ideale per appuntamenti romantici.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Bilancia se nel corso della settimana vi siete messi sotto pressione, avete fatto tutto alla velocità della luce, oggi avete la possibilità di stabilire un buon equilibrio e finalmente capire che potete portare a termine qualsiasi compito e responsabilità senza esaurire le energie e di conseguenza evitare di agitarvi. Per quanto possa sembrare un controsenso, quando sentite che l’ansia è ai massimi livelli, cercate di rallentare il ritmo e fare dei respiri profondi. Amore: in coppia, qualche turbolenza ma saprete bene cosa dire e fare per vivere un sabato pieno d’amore e desiderio. Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma passeggera. Non risolverà dunque il bisogno di vivere una relazione stabile.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Mercurio in Leone è una giornata in cui allentare lo stress, concedervi il permesso di mettere al primo posto le vostre esigenze di benessere. Al contempo la lista delle cose da fare potrebbe essere lunga ma una volta liberi dai compiti urgenti potrete finalmente rilassarvi e divertirvi. Se oggi lavorate cercate di mantenere alta la concentrazione svolgendo con calma una cosa alla volta così da rimanere in carreggiata. Amore: in coppia, conversazioni costruttive, le eventuali piccole discordie appartengono al passato. Oggi dimostrerete entrambi il vostro amore. Soli: incontri d’amore, flirt, conquiste. E’ la giornata perfetta per una nuova storia.