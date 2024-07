L’oroscopo del 14 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore della trasformazione: rappresenta un invito a cambiare totalmente il vostro approccio riguardo alle questioni finanziarie e inoltre mollare quelle situazioni che vi impediscono di evolvere, di progredire. Al contempo, la Luna è in dissonanza con Plutone e potrebbero nascere dei problemi nel giro delle amicizie: fate del vostro meglio per evitare discussioni così da non rovinarvi la giornata! Amore: in coppia, per il partner a volte la vostra indipendenza è pesante da sopportare. Anche se puntate tutto sul fascino, sulla capacità di sedurre, le tensioni persistono. Soli: sognate di vivere un grande amore con la persona che attualmente occupa i vostri pensieri? Dovete avere un po’ di pazienza.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui avvertite più che mai il bisogno di armonia e affetto nelle relazioni ma con la dissonanza tra la Luna in Scorpione e Plutone gli amici e i familiari potrebbero avere un atteggiamento distaccato o irritante per cui è importante puntare a mantenere l’equilibrio. Sfruttate queste vibrazioni per stabilire dei confini con le persone o le situazioni che vi innervosiscono così da allentare lo stress e ritrovare la serenità. Amore: in coppia, giornata in cui potrebbe essere necessario fare il punto e trarre delle conclusioni. Tutto dipende dalla vostra attuale situazione. Soli: riguardo alla vita affettiva oggi vi porrete le domande giuste per cambiarla e deciderete di lasciare il passato alle spalle. Ed è un ottimo atteggiamento!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza tra la Luna in Scorpione e Plutone potreste aver voglia di parlare di un vostro problema e chiedere un consiglio. Occhio a condividere con troppe persone poiché ascoltare tanti punti di vista potrebbero mandarvi in confusione e non capire quale sarebbe la decisione giusta da prendere. Se provate agitazione, canalizzate le energie nell’esercizio fisico o fate una lunga e rigenerante passeggiata nel verde. Amore: in coppia, il partner è pienamente consapevole delle piccole difficoltà che fanno parte del vostro quotidiano ma se darete priorità alla relazione le cose andranno meglio. Soli: una persona non vi lascia indifferenti ma il problema è la sua timidezza. Ma prima o poi uno di voi due dovrà pur fare il primo passo.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore del divertimento, avete uno stato d’animo allegro e giocoso. Tuttavia, il luminare è in dissonanza con Plutone per cui se vi trovate in compagnia di persone lunatiche, potrebbero rovinare questa bella atmosfera. Cercate di stare alla larga dai pessimisti, da chi è distruttivo. Fate attenzione, inoltre, alla voglia di spendere e spandere: è giusto concedervi qualche gratificazione ma senza esagerare. Amore: in coppia, rischiate di credere in situazioni improbabili e ne parlerete al partner. Sarà sorpreso/a dal vostro atteggiamento. Fate attenzione. Soli: non volete ritrovarvi nella stessa identica situazione vissuta con l’ultima relazione. Per oggi gli affari di cuore non saranno una vostra priorità.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Scorpione le emozioni sono altalenanti, potreste preferire rimanere in casa, trascorrere una domenica tranquilla. In questo caso non forzatevi a uscire e prendete cura di voi stessi. La dissonanza tra la Luna e Plutone oltretutto, senza che ve ne rendiate conto potrebbe spingervi a sfogare il nervosismo su chi vi circonda e dare il via a discussioni inutili quanto spiacevoli che fareste bene a evitare. Amore: in coppia, con il partner condividete gli stessi interessi, siete consapevoli della vostra fortuna ma quando tutto va bene, per paura che non duri, spaccate il capello in quattro. Soli: il bisogno di vivere una storia, provare belle emozioni è più forte che mai. Se dunque una persona vi attrae, non dovete fingere indifferenza…

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Scorpione è in dissonanza con Plutone: potreste avvertire nervosismo senza capire bene il motivo. In questo caso, forse avete parlato con qualcuno di una questione delicata che vi riguarda e che ha risvegliato delle paure e dubbi. Anziché crogiolarvi in questo stato d’animo negativo, cercate di distrarvi in compagnia di amici che vi vogliono bene, con cui eventualmente confidarvi e risollevare il morale. Amore: in coppia, è una domenica in cui con il partner sarete sulla stessa lunghezza d’onda. Deciderete di praticare insieme un hobby o uno sport. Soli: per poter amare di nuovo, dovete mettere da parte tutte le paure, le indecisioni. Un incontro romantico oggi, potrebbe essere con la persona giusta: sarete felici!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore delle finanze, accende il desiderio di maggiore comfort e stabilità. Anche se la dissonanza con Plutone vi fa provare delle tensioni interiori, la buona notizia è che potreste trovare – o aver già trovato – la soluzione a un problema di denaro che vi preoccupa da settimane. Nel pomeriggio, occhio a scatenare conflitti nella vita sociale: rischiate una lite che fareste meglio a evitare. Amore: in coppia, dal partner riuscite a ottenere ciò che volete! Potrebbe sembrare un capriccio ma non è del tutto così. E’ che oggi siete molto convincenti. Soli: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Un incontro sui social network spezza la solitudine ma poi vi renderete conto che la persona è ambigua.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno come sempre vi rende molto emotivi e in dissonanza con Plutone le relazioni con le persone care non saranno una passeggiata di piacere. Amici e familiari nei vostri confronti potrebbero avere un atteggiamento ingiusto o poco rispettoso ma anziché reagire valutate la possibilità di placare la situazione stabilendo dei limiti o andando alla radice del problema ma esprimendovi con calma e comprensione. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica e vorrete trascorrere più tempo con la dolce metà che esprimerà il suo amore e i suoi desideri (anche erotici), Soli: una persona vi affascinerà e decidete di lasciarvi andare. Tra di voi scatterà una forte attrazione, la passione sarà al top, proverete splendide emozioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Scorpione, alle spalle del vostro segno e in dissonanza con Plutone la cosa migliore, per oggi, è rimanere un po’ per conto vostro o mantenere un profilo basso. Queste vibrazioni potrebbero anche scatenare comportamenti ossessivi, cercate di resistere alla tentazione di fissarvi su ciò che fanno gli altri. Fate qualcosa che vi permetta di distrarvi: parlare con un amico, leggere un libro o guardare un film! Amore: in coppia, è una bella giornata, la serata sarà all’insegna della complicità. Vi sentirete rassicurati e appagati! Soli: se state aspettando un segnale d’interesse da parte di qualcuno, potrebbe arrivare a fine giornata. In caso contrario, lanciatelo voi! I pianeti sono schierati positivamente al vostro fianco.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Marte-Urano in Toro è il momento di fare il grande passo per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore e realizzare le vostre aspirazioni. Mollate dunque eventuali paure e al contempo i falsi amici presenti sul posto di lavoro. Un cambiamento nei contatti professionali vi permetterà di prendere le distanze da colleghi gelosi che vi bloccano e ostacolano il vostro successo. State alla larga. Amore: in coppia, è una giornata molto romantica, in programma ci sono dolci attenzioni, dichiarazioni d’amore, rinnovata passione, il dialogo sarà splendido! Soli: incontro con una persona all’apparenza indifferente ma riuscirete a risvegliare il suo interesse! Oggi potreste dare il via a una bella storia d’amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e del successo: sfruttate queste vibrazioni per preparare ciò che dovete fare la prossima settimana, soprattutto se in programma c’è la promozione di qualcosa o un progetto importante. Il luminare è in dissonanza con Plutone: cercate di riflettere su eventuali ostacoli da abbattere. Dovete credere in voi stessi ed essere consapevoli dei sacrifici da affrontare. Amore: in coppia, se ogni volta che il partner ha qualcosa da dire ma non è quella che vorreste, il rischio è quello di discutere. Evitate complicazioni inutili! Soli: la solitudine inizia seriamente a pesarvi ed è dunque il momento di aprire il vostro cuore: Sfruttate i passaggi odierni e lanciatevi nella conquista.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Scorpione rappresenta un invito ad assecondare la voglia di sperimentare: se nel lavoro volete lanciarvi in un’avventura, seguire un corso di studi o dovesse arrivare l’opportunità di viaggiare, dovete cavalcare l’onda! In ogni caso, visto che il luminare è in dissonanza a Plutone oggi è importante proteggere la vostra energia da persone negative o distruttive poiché potrebbero scatenare insicurezze e dubbi! Amore: in coppia, nella relazione c’è una bella evoluzione, avete entrambi delle idee costruttive che vi rassicurano! Soli: farete di tutto per conquistare il cuore di una persona che sembra inavvicinabile, mostra un certo distacco. Riflettete e muovetevi ma solo se pensate che davvero valga la pena di impegnare le energie.