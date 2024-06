L’oroscopo del 22 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Capricorno sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: sei mesi fa potreste aver deciso di fare qualcosa di notevole e nell’arco di questo periodo lavorato duramente per raggiungere i vostri obbiettivi e ora nel giro di due settimane potreste tagliare un traguardo importante. Se la situazione di lavoro è diventata insostenibile non è escluso che deciderete di cambiare direzione. Anche se siete spinti all’azione, prendete qualche giorno per riflettere attentamente su qualsiasi decisione e assicurarvi che vada bene per voi. Amore: in coppia,: la vostra franchezza è spesso apprezzata ma oggi rischiate di esagerare. Cercate di comunicare con più tatto. Soli: mettete da parte la vostra impulsività. Anche se oggi potrebbe essere davvero difficile.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Piena in Capricorno provate il desiderio di maggiori stimoli e contatti con il mondo esterno. Assecondate questo attuale bisogno di pensare e vivere più in grande! Con questo Plenilunio, potrebbero emergere delle informazioni o delle idee brillanti che cambiano la vostra prospettiva, le conversazioni andranno a vostro vantaggio. Un progetto o uno studio, che potrebbero essere stati stagnanti o aver bisogno di un cambiamento, raggiungono un punto di svolta e siete pronti per fare il passo successivo. Amore: in coppia, la Luna Piena vi spinge a pensare a nuovi progetti e sarete ansiosi di realizzarli d’accordo con la dolce metà. Oggi metterete le prime basi. Soli: mano nella mano, un flirt senza impegno si trasformerà in una storia importante!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Capricorno sosta su un vostro settore delle finanze: al riguardo, potrebbe evidenziare un problema, una questione delicata – ad esempio un debito che dovete saldare – e che siete stati restii a riconoscere. Ma ora se volete risolvere dovete fare leva sul senso di responsabilità e intervenire. Non è escluso che sarete costretti a chiedere una somma di denaro che vi devono. Tuttavia, saprete esattamente cosa fare e dire per appianare tutte le situazioni che si presentano. Con Giove nel vostro segno, troverete una via d’uscita. Amore: in coppia, in seguito a una prova il partner potrebbe cambiare. Non dovete temere questo passaggio, l’importante è rimanere uniti. Soli: con un/a ex avete vissuto una grande storia e ora vorreste contattarlo/a. A voi decidere.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Capricorno sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: se pensate che una persona per voi importante nei vostri confronti si stia comportando male, vi manchi di rispetto oggi potrebbe esplodere il rancore che covate da un po’ di tempo. Se vi sentite pronti a esprimere ciò che provate, sarete in grado di chiarire cosa c’è che non va. Tenete presente che la situazione potrebbe essere dovuta anche a un semplice malinteso e con una spiegazione sincera risolverete. A voi scegliere se tacere o esprimervi. Amore: in coppia, l’umore è altalenante, forse avete dormito male a causa di pensieri stressanti. Ma non è un buon motivo per prendervela con il partner. Soli: siete un po’ troppo esitanti per sperare di accogliere l’amore. Per oggi va così.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il Plenilunio in Capricorno l’unica via d’uscita da una situazione di lavoro è attraverso una porta che non volete aprire. La frustrazione e le emozioni intense riguardo alla questione oggi potrebbero raggiungere il picco e, probabilmente perché la tendenza è ingigantire la situazione. E più proverete a risolverla, più potreste sentirvi intrappolati poiché sentirete che non avete il controllo. Ma è seguendo l’istinto che potrete ribaltare la situazione. Non importa quanto possa sembrare irrealistico, fidarsi potrebbe porre fine rapidamente alla vostra ansia. Amore: in coppia, se avete commesso un errore, ammettetelo apertamente e aspettate la reazione della dolce metà. Soli: a volte è necessario dire chiaramente no! Non permettete che l’insistenza si trasformi in molestia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Capricorno per il vostro segno è un transito positivo: tenete presente che una battuta d’arresto potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro. Qualcosa che esce dalla vostra vita nel giro di poco potrebbe aprire la strada a tempi migliori anche se ora penserete il contrario. Qualunque cosa accada, anche se si tratta di un problema minore, ricordate che potrebbe contenere un raggio di sole che non avevate previsto. Evitate, infine, di farvi coinvolgere nei problemi di altre persone, avete questioni ben più importanti a cui pensare. Amore: in coppia, con il Plenilunio esprimerete entrambi un desiderio tenendovi per mano: vivere insieme il resto della vostra vita. Soli: fate bene a premere l’acceleratore per incontrare l’anima gemella. Realizzerete questo desiderio.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Capricorno sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e rappresenta un’opportunità per ricaricare le batterie, mettere ordine nell’abitazione ed eliminare ciò che non vi serve più. Se avete intenzione di cambiare casa, tra oggi e il 21 luglio, momento in cui ci sarà un altro Plenilunio in Capricorno, potreste trovare la soluzione perfetta. Al contempo, il transito vi ricorda di stabilire un equilibrio tra lavoro e vita personale: prestate attenzione a alle questioni familiari o ai bisogni personali che avete ignorato o messo da parte. Amore: in coppia, se l’atmosfera è burrascosa, la Luna Piena consiglia di fare un esame di coscienza: eliminerete inutili rancori. Soli: con il Plenilunio cercate di rivedere ambizioni e obiettivi con razionalità e meno emotività.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna Piena in Capricorno nel vostro settore della comunicazione è una giornata in cui arriveranno buone notizie oppure potreste contattare un amico a cui siete molto legati ed esprimere il vostro affetto. Questa lunazione potrebbe spingervi a parlare delle vostre idee alle persone care che vi motiveranno a fare cambiamenti e miglioramenti. o disconnettersi. Il transito al contempo accentua la vostra curiosità. Sfruttate le sue vibrazioni per frequentare un corso di studi che vi permetta di approfondire le vostre competenze e fare passi avanti nel lavoro. Amore: in coppia, questo Plenilunio al vostro segno consiglia di favorire il dialogo, aiuta a rafforzare i reciproci sentimenti. Soli: l’amore può bussare alla vostra porta! Grandi possibilità di conquistare un cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna Piena in Capricorno nel vostro settore delle finanze, se siete stufi di dover affrontare problemi al riguardo, stare attenti alle spese, potrebbe esserci una svolta positiva. Esaminate i dettagli. Che fine fanno i vostri soldi guadagnati con tanta fatica? Come li spendete? Una volta scoperto, sentirete di avere maggiore controllo e ci sarà un miglioramento. Ancora meglio se fisserete un budget e lo rispetterete. E’ il momento ideale, inoltre, per chiedere con fermezza una somma che vi devono o parlare con il boss di un aumento di stipendio. Amore: in coppia, cercate di essere più premurosi, più attenti nei confronti del partner. Atteggiamento che cambierà tutto! Soli: prima di riprendere la relazione con un/a ex, pensateci, eviterete di soffrire un’altra volta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena nel vostro segno – il 21 luglio ci sarà un raro secondo Plenilunio in Capricorno – farà arrivare il frutto dell’impegno di questi ultimi sei mesi. Il transito è inoltre d’aiuto a esaminare le vostre azioni e la direzione da imboccare in modo più chiaro e dunque a fare delle scelte migliori, più in linea con il vostro modo di essere. Potreste comunque sentirvi più emotivi del solito: fate attenzione quando prendete delle decisioni, specialmente quelle che coinvolgono altre persone. Aspettate finché non sarete più tranquilli. Amore: in coppia, pienamente coinvolti nella relazione, sia negli aspetti pratici che sentimentali. Nulla spezzerà la vostra unione. Soli: sperate di incontrare il vero amore ma se non dovesse accadere non rifiuterete un flirt con una persona affascinante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Plenilunio in Capricorno odierno sosta alle spalle del vostro segno e accentua il bisogno di stare per conto vostro. Se vi sentite stanchi è il momento di rallentare, riposare, rigenerare le energie. Il che vi permetterà di trovare una soluzione a un problema irrisolto o che avete ignorato. Non è escluso tuttavia che siate in attesa di una risposta riguardo al lavoro o a un affare e il fatto scateni nervosismo. Ma poiché nulla dipende da voi la cosa migliore da fare è quella di rilassarvi o praticare esercizio fisico così da placare l’ansia. Amore: in coppia, qualche piccola contrarietà ma evitate di gettare benzina sul fuoco: rischiate di scatenare una guerra fredda. Soli: se volete concludere la giornata in dolce compagnia, dite ciò che provate. I pianeti proteggono gli amori sinceri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Capricorno punta i riflettori sul vostro settore delle amicizie: è il momento giusto per stringere nuove relazioni di lavoro o personali, anche online, o rafforzare quelle che avete attualmente. Con questo transito potreste realizzare un’aspirazione professionale. Potrebbe esserci un gruppo di lavoro, un evento o un contatto che vi aiuterà a realizzare un sogno. Al contempo questa lunazione è ideale per mollare quelle relazioni che non aggiungono nulla alla vostra vita. Fate una selezione dei contatti, vi farà sentire leggeri. Amore: in coppia, emozioni contraddittorie, oscillate tra sogno e realtà e separare le due cose non è facile. Ma i sentimenti sono profondi. Soli: evitate di indossare maschere, siate voi stessi, spontanei. E’ così che riuscirete a conquistare.