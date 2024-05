L’oroscopo del 30 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 30 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Assecondate il bisogno di pace interiore. Con la Luna in Pesci, la serenità è fondamentale. La settimana lavorativa è quasi terminata ma potreste essere ancora scossi dagli eventi accaduti finora. Se sono state giornate impegnative oggi potreste avvertire stanchezza e dovreste fare un passo indietro e concentrarvi su voi stessi. Nel lavoro o nella vita personale darete la sensazione di essere distaccati, distratti ma prima di tutto è importante proteggere la vostra tranquillità. Amore: in coppia, con Marte in Ariete la passione è al top! Con il partner c’è un autentico ritorno di fiamma, splendide emozioni. Soli: se di recente avete avuto una conversazione promettente oggi mettete in campo il vostro talento romantico e inviate un dolce messaggio. Farete centro!

Toro (22 aprile-20 maggio)

È tempo di cambiare qualcosa. Ciò non significa che i cambiamenti saranno spiacevoli, ma visto che il vostro segno spesso è ostile, la giornata potrebbe essere difficile. Se vi svegliate con la sensazione che le cose siano già diverse, niente panico, questa volta se riuscirete ad accettarli potrebbe andare tutto a meraviglia. Su un altro piano: alcune parole degli amici potrebbero rivelarsi preziose, portare a soluzioni creative e possibilità intriganti che non avevate considerato. Amore: in coppia, è il momento di dare nuovo slancio alla relazione, anche attraverso nuove esperienze che rafforzeranno legame e la fiducia. Soli: i passaggi odierni favoriscono gli incontri ma in particolare quelli che escono fuori dai vostri soliti criteri. Eh sì, vi innamorerete perdutamente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Pesci, che si tratti di lavoro o vita privata, siete pronti a eliminare tutto ciò che è malsano o poco interessante. Se c’è un segno che ama il nuovo, il diverso e l’insolito nella vita – e ciò vale per le persone, i luoghi e le cose (a patto che siano interessanti e, soprattutto, divertenti) – è il vostro ed è noto. I pianeti hanno deciso di offrirvi tutto questo e molto altro in positivo dunque fatevi trovare pronti. Sono in arrivo alcuni meravigliosi diversivi che vi renderanno felici! Amore: in coppia, con Venere in Gemelli e Marte in Ariete vi sentite entrambi appagati e pronti a dare il via a un rinnovamento. Soli: è una giornata in cui puntate al top: volete la passione, i sentimenti che fanno provare le farfalle nello stomaco. Venere e Marte favoriscono uno splendido incontro.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Pesci è un giovedì in cui siete ottimisti, di buonumore, vedete il bicchiere mezzo pieno e forse grazie anche all’arrivo di una bella notizia o di una proposta a sorpresa. In questo secondo caso, è probabile dovrete prendere velocemente una decisione. E’ una splendida giornata, dunque, in cui potrebbe inoltre entrare una somma di denaro inattesa e avere la possibilità di concedervi qualche gratificazione! Se, infine, siete alle prese con un problema, troverete la soluzione. Amore: in coppia, avete qualcosa da dire o da chiedere? E’ la giornata giusta, propizia alle richieste di qualsiasi tipo. Scegliete quelle giuste! Soli: se in programma avete un appuntamento romantico oggi sarete al top. Successo garantito: la conquista del cuore dell’altro/a.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Pesci rappresenta un invito a ritagliare del tempo per comprendere chiaramente l’impatto che hanno su di voi determinate relazioni o situazioni – compresa quella finanziaria – e quanto vi condizionano. Proverete forse sentimenti contrastanti ma prima di apportare delle modifiche trovate l’equilibrio interiore riguardo alle questioni finanziarie e alle relazioni anche professionali. E’ il momento di sfruttare le vostre idee e la personalità per distinguervi dalla massa. Amore: in coppia, sfruttate al massimo le belle vibrazioni che inviano Venere e Marte: al partner dimostrate l’amore e la passione con entusiasmo! Soli: attraenti, pronti a prendere l’iniziativa. La vostra vita potrebbe cambiare in occasione di un incontro significativo o al ritorno di un ex.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste mettere in discussione una vostra iniziativa soprattutto se qualcuno, lavoro o vita personale, insinua dei dubbi in ciò che fate. Con la Luna in Pesci non è un giovedì in cui agire, prima di muovervi concedetevi di riflettere. Nel giro di un giorno o due torneranno la chiarezza e la razionalità. Nel frattempo una chiacchierata sincera con un amico di cui vi fidate potrebbe offrirvi una nuova prospettiva della situazione. E potrebbe essere proprio ciò di cui oggi avete bisogno. Amore: in coppia, apprezzerete le attenzioni del partner ma non solo: si rafforzerà la complicità. Cogliete l’occasione per parlare di progetti per il futuro. Soli: in cerca dell’anima gemella? Ascoltate chi mostra attenzione nei vostri confronti. Le loro parole romantiche vi sorprenderanno.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste provare un improvviso desiderio di fare un viaggetto fuori città e probabilmente vi muoverete. Non è escluso che per il momento lo pianificherete soltanto ma in entrambi i casi, avrete una sensazione di benessere. Ma ciò potrebbe riguardare anche il lavoro: vi sentirete pronti a intraprendere nuovi viaggi e avventure professionali. Se notate che alcune abitudini di lavoro vi pesano, potrebbe essere il momento di apportare alcune modifiche. Amore: in coppia, oggi vedete solo i lati positivi del partner e della relazione. Vivrete momenti intensi, dolcissimi! Soli: amore e passione bussano alla vostra porta! Sul fronte incontri romantici è una giornata fortunata, un periodo splendido in cui grazie a un incontro romantico vi sentirete al settimo cielo!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un’ottima giornata per dare il via a conversazioni con persone per voi importanti. Che si tratti di contatti d’affari o commerciali riguardo a trattative che dovete portare a termine o nella vita personale scrivere la parola fine a eventuali litigate e trovare un nuovo equilibrio, è il giovedì ideale per mettere le carte in tavola. Non è escluso che un amico vi spinga a candidarvi a un posto di lavoro o a lanciare un vostro sito web. Seguite il consiglio: vi metterà sulla strada del successo. Amore: in coppia, il partner ha deciso di farvi provare nuove emozioni, potrebbe trattarsi di un regalo, un’uscita. In ogni caso, qualcosa in cui speravate e che vi piacerà. Soli: giornata di belle sorprese. Vi sentite al top, avete l’effetto calamita e molte persone sono attratte da voi. A voi decidere.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Pesci scatena emozioni forti, oggi siete molto sensibili, avrete voglia di godere del comfort della casa e prendere le distanze dalla vita sociale. Sul posto di lavoro, cercate di evitare il più possibile il trambusto, concedetevi una pausa così da sentirvi più sereni per il resto della giornata lavorativa ma soprattutto mettervi al riparo dallo stress. In serata, un film o un libro che vi appassionano, che stuzzicano la vostra immaginazione vi appagheranno totalmente. Amore: in coppia, potreste pensare che le vostre aspirazioni siano totalmente diverse da quelle del partner. Ma secondo i pianeti la realtà è diversa. Dovete solo pensare positivo! Soli: per timore di soffrire potreste chiudere a chiave il vostro cuore. E’ solo una giornata no: domani andrà meglio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni se riguardo a un progetto di lavoro o personale avete intenzione di chiedere dei consigli ascoltate pure con attenzione ma procedete con cautela. Scegliete bene le persone a cui rivolgervi: anche se offerti con le migliori intenzioni non è detto che siano quelli giusti. Non tutte le indicazioni saranno preziose, non saranno sempre delle perle di saggezza da fare vostre, dunque filtrate ciò che vi diranno per stabilire ciò che è veramente in linea con i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, nella relazione c’è sincerità e sentimenti profondi. Tuttavia può essere interpretato in positivo o in negativo: vi esprimerete in modo schietto. Soli: in caso di incontro le conversazioni saranno piacevoli, interessanti ma va detto che non vi innamorerete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’odierna Luna in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze e vi spinge a essere più generosi del solito, pronti a offrire denaro, tempo ed energie. Fate in ogni caso attenzione: alcune persone potrebbero approfittarne e inoltre rischiate di regalare dei soldi che dovreste invece risparmiare, pensando non solo alle vostre esigenze ma al contempo anche a eventuali spese future. Sebbene sia lodevole aiutare le persone, oggi evitate di largheggiare. Cercate di pensare prima di tutto a voi stessi! Amore: in coppia, il desiderio e la passione sono al top ma non solo, riuscirete a stabilire nella relazione un buon equilibrio. Soli: grazie al fascino sarete notati e ammirati nonché corteggiati. Gli incontri saranno promettenti (ma cercate di essere meno selettivi).

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un buon momento per parlare con le persone care di un progetto domestico a cui pensate da tempo, con l’obbiettivo di portarlo a compimento. Il Sole in Gemelli in dissonanza con la Luna nel vostro segno indica che potrebbero esserci delle divergenze di opinione ma se anziché litigare farete leva sulla pazienza riuscirete a trovare un modo per scendere a un compromesso le cose andranno avanti senza problemi con soddisfazione da parte di tutti. Amore: in coppia, desiderate entrambi riaccendere la passione? Date una scossa al quotidiano, non ripetete tutti i giorni gli stessi gesti o le stesse parole. Soli: cercate di cambiare il vostro modo di considerare l’amore, è importante: meno idealizzerete le persone e tanto meglio andranno gli affari di cuore.