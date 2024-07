L’oroscopo del 5 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 5 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Cancro vi rende più emotivi del solito, scatena emozioni forti che volendo potete tenere sotto controllo. Vi farà bene, comunque, rallentare il ritmo e rilassarvi, prendere cura delle persone care. Il transito rappresenta un invito a dare il via a un progetto di tipo familiare o rendere più accogliente l’abitazione, oppure fare un trasloco o, ancora, a un’attività di lavoro da casa. Gli eventi potrebbero snodarsi rapidamente nel giro di pochi giorni o estendersi nel corso del mese di luglio. Vi renderete conto di quanto sarà vantaggioso. Amore: in coppia, con il partner, moltiplicate i progetti a due, la comunicazione è positiva. Insieme guardate nella stessa direzione. Soli: il vostro cuore batterà forte, è probabile che troverete l’amore sui social media. Addio alla solitudine.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Cancro sosta nel vostro settore della comunicazione ed è il momento ottimale per fare progressi. Il transito apre le porte al networking, a nuove iniziative e alla conclusione di accordi professionali.. È un ottimo momento per promuovere al massimo il vostro talento, le abilità, le competenze. Le relazioni che stringerete in questo momento si riveleranno preziose, potrebbero offrire nuove opportunità e il loro supporto, anche riguardo a un progetto. Avrete la possibilità, infine, di entrare in una nuova cerchia divertente. Amore: in coppia, la Luna Nuova rende più dolce la relazione e meno male poiché Mercurio in Leone vi rende polemici. Soli: in programma ci sono degli incontri e non resterete soli a lungo. Le persone sono attratte dal vostro irresistibile sex appeal.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze e in questo momento più che mai avete bisogno di comfort e sicurezza, di mettere in equilibrio il budget, all’occorrenza stringendo un po’ i cordoni della borsa. E’ vero che siete spendaccioni ma stabilendo degli obbiettivi finanziari da raggiungere nel giro di sei mesi, man mano che riuscirete a risparmiare, avrete maggiore senso di stabilità, sarete soddisfatti di voi stessi. Con questo transito è inoltre il momento di eliminare le relazioni malsane così da migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, il dialogo non è al top e siete un po’ pessimisti ma vi impegnerete per mostrarvi sorridenti. Soli: pensate di non riuscire più ad esprimervi nel modo giusto e per un Gemelli è un dramma. Per oggi evitate incontri romantici.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova nel vostro segno è in buon aspetto a Marte in Toro: è tempo di entrare in azione e prendere decisioni importanti, persino voltare pagina in un settore della vostra vita. Il Cancro è governato dalla Luna dunque avvertite ancora di più le vibrazioni odierne che annunciano un nuovo inizio, vi spingono a puntare più in alto. Cercate di dare ascolto all’intuito poiché i vostri sogni non sono fantasie destinate a svanire ma sono progetti che stanno aspettando di essere realizzati nell’arco di sei mesi, con il Plenilunio nel vostro segno. Amore: le emozioni sono forti e difficili da gestire! Fate attenzione ai malintesi con il partner, cercate di essere imparziali. Soli: con la Luna Nuova in programma c’è un incontro. Se è previsto un appuntamento, mettete da parte l’ipersensibilità e andate sereni.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Novilunio in Cancro sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta il momento ideale per esaminare le vostre esigenze, i bisogni e metterli al primo posto nella lista delle priorità. Al contempo all’occorrenza eliminate qualche abitudine malsana. A partire da oggi, cercate di essere più riservati, inoltre, riguardo agli obbiettivi, alle ambizioni: utilizzate i prossimi sei mesi per raggiungere ciò che avete in mente ma senza parlarne con i colleghi così da evitare commenti o critiche sgradite che potrebbero minare la motivazione. Amore: in coppia, la comunicazione non è al top ma state facendo gli sforzi necessari per mantenere un equilibrio nella relazione. Soli: l’amore oggi non è una priorità, vi concentrate su altri progetti. La ricerca dell’anima gemelli è rimandata a domani.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Cancro al vostro segno annuncia un rinnovamento nella vita sociale, la possibilità di ampliare la cerchia delle relazioni. Ma voi dovete metterci del vostro e prendere l’iniziativa. Se avete intenzione di concretizzare un progetto o fare passi avanti nella carriera o persino cambiare lavoro, il transito rappresenta il momento giusto anche attraverso l’aiuto di una persona. Un motivo in più per mettervi in gioco e stabilire nuove relazioni di lavoro, anche online, poiché potrebbero aprire la porta a splendide opportunità. Amore: in coppia, la dolce metà farà il possibile per dimostrare il suo amore; dichiarazioni appassionate, attenzioni ma ciò non vi soddisferà pienamente . Soli: se non volete rimanere soli ancora a lungo cercate di tollerare i piccoli difetti di chi vi corteggia.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Cancro se da un lato vi rende molto emotivi, dall’altro segna l’inizio di un nuovo straordinario ciclo professionale! I prossimi sei mesi potrebbero essere storici poiché riuscirete a raggiungere un obiettivo dopo l’altro. In questo momento nel lavoro siete molto ambiziosi e il Novilunio è il transito ideale per delineare un piano, rimboccare le maniche e lavorare sodo così da ottenere il successo a cui mirate. Ce la farete, in vista non ci sono ostacoli. Mettetevi al centro della scena e i vostri risultati non passeranno inosservati. Amore: in coppia, oggi vi sarà difficile mantenere la calma ma evitate di pretendere che l’ultima parola sia la vostra. Soli: la pazienza oggi non sarà il vostro forte. Se di recente avete iniziato un flirt, evitate di mostrarlo troppo nelle conversazioni.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Cancro per il vostro segno è un transito eccellente, rappresenta uno dei periodi più fortunati dell’anno, dunque è il momento di esprimere un desiderio! Al contempo è una splendida opportunità per distrarvi, cambiare ambiente, viaggiare, evadere dal solito quotidiano e ampliare i vostri orizzonti. Potreste aver voglia di approfondire nuovi argomenti o dedicarvi a un studio interessante. Condividere le vostre idee con chi vi circonda potrebbe permettervi di concretizzarle o aprire la porta a nuove opportunità. Amore: in coppia, tolleranza e flessibilità vi permetteranno di trascorrere una bella giornata. In caso di discussione, trovate un compromesso. Soli: uscirete con gli amici per rilassarvi e ci sono buone probabilità che incontriate una persona interessante!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Cancro punta i riflettori su un vostro settore delle finanze ed è qui che dovete concentrare la vostra attenzione. Se capite di aver commesso degli errori nella gestione del denaro, è tempo di correggere in tiro e riportare in equilibrio il budget. Non sistemerete tutto in un giorno ma pian piano- potrebbe essere nell’arco di sei mesi – cambierete atteggiamento e vi rimetterete in carreggiata prendendo una serie di sagge decisioni come quella, ad esempio, di evitare spese superflue che a fine mese incidono non poco sul bilancio. Amore: in coppia, oggi non troverete la soluzione ai problemi presenti nella relazione. Trovare un compromesso è più complicato del previsto. Soli: se state cercando l’amore, l’anima gemella siate voi stessi, mostratevi nella vostra luce migliore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro ed è qui che segna un nuovo inizio. Nell’arco dei prossimi sei mesi avete la possibilità di migliorare i legami, stringere accordi, negoziare e stabilire dei contatti. Potreste trarre dei vantaggi dalla consulenza o entrando in società con una persona per raggiungere un obiettivo o a cercare nuove opportunità che soddisfino le tue esigenze. Al contempo è il momento giusto per eliminare alcuni atteggiamenti ormai superati così da poter migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, la casa occupa i vostri pensieri e il partner il vostro cuore. In altre parole, dopo il lavoro avrete fretta di tornare al dolce nido! Soli: incontro a sorpresa, avvertirete vibrazioni positive, vi lascerete travolgere da emozioni inedite.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Cancro sosta nel vostro settore dello stile di vita e rappresenta un’opportunità per dare una scossa al programma quotidiano di lavoro o personale e dare il via a un cambiamento. Alcune modifiche alle abitudini, una buona organizzazione permetteranno di garantirvi il benessere psicofisico e, di conseguenza, essere anche più produttivi, sentirvi più realizzati! Se inoltre, vi siete trovati di fronte a relazioni o situazioni di lavoro o d’affari complicate arriveranno buone notizie e in breve tempo risolverete tutto. Amore: in coppia, per oggi, fate attenzione alle reazioni ma soprattutto alle parole. Il partner potrebbe perdere la pazienza e scatenare una lite. Soli: siete un po’ troppo franchi o troppo rigidi. Negli incontri romantici puntate alla leggerezza, siate più elastici!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Novilunio in Cancro è il momento di essere voi stessi, mettervi al centro della scena e brillare. E’ uno splendido transito che accentua la vostra creatività e nell’arco dei prossimi sei mesi vi permetterà di raggiungere gli obbiettivi di lavoro. In ogni caso cercate anche di fare spazio anche al divertimento, ad esempio praticando un hobby che accende la vostra passione e permetta di rilassarvi. Lasciare alle spalle una situazione professionale o personale o uscire dalla vostra zona di comfort può portare a un nuovo e ottimo inizio. Amore: in coppia, se vi sentite bloccati nel quotidiano cercherete di rendere speciale la serata. Una dolce sorpresa al partner? Soli: il cuore batterà forte in occasione di un incontro affascinante, la vostra intuizione e lo sguardo intrigante faranno il resto.