L’oroscopo del 6 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Gemelli rappresenta un’opportunità per esaminare in modo diverso un vecchio problema o un progetto e permettervi di trovare nuove soluzioni. E’ un ottimo transito per apprendere qualcosa di nuovo, stabilire nuovi contatti e utilizzare il potere della comunicazione per portare avanti i vostri obbiettivi. Nell’arco dei prossimi sei mesi una collaborazione o una società potrebbero essere molto redditizie. Unica accortezza: il novilunio è in dissonanza con Saturno: occhio, qualcuno potrebbe promettere più di quanto potrà mantenere. Amore: in coppia, ottima complicità e intesa con il partner, pianificherete un fine settimana romantico! Soli: al momento, vivere una storia d’amore impegnativa non è una vostra priorità- Potreste scegliere una relazione piacevole ma passeggera.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Gemelli sosta nel vostro settore delle finanze: se avete intenzione di fare un acquisto importante e indispensabile è il momento ideale. Il transito in ogni caso indica che riguardo al denaro dovete essere responsabili e capire quali errori potreste aver commesso. Cercate dei modi intelligenti per ridurre le spese, così da avere più margine di manovra. Potete inoltre andare in cerca di opportunità che vi facciano guadagnare di più. Non rovinate le vostre possibilità di successo ascoltando un amico le cui parole vi buttano giù. Fidatevi dell’istinto! Amore: in coppia, con il partner guardate al futuro mano nella mano, vi amate: il che rende indistruttibile la vostra relazione. Soli: se oggi deciderete di dare il via a storia sarete cauti, eviterete di pensare al futuro, di pianificare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Nuova nel vostro segno si apre un nuovo ciclo, in programma c’è un rinnovamento. Il transito rappresenta un momento importante per stabilire gli obbiettivi che avete a cuore da raggiungere entro il 15 dicembre 2024 con la Luna Piena in Gemelli. Che si tratti di lavoro, affari o vita personale rimboccate le maniche e otterrete il successo! Una conversazione con un amico potrebbe permettervi di sviluppare una raffica di idee brillanti. In mente avete un progetto? Iniziate ora e, contattando le persone giuste, in seguito la vittoria sarà vostra! Amore: in coppia, tenere e dolci conversazioni metteranno entrambi in grado di capire meglio le reciproche esigenze. Soli: appuntamenti, incontri ma attenzione a idealizzare le persone. Non dovete confondere i desideri con la realtà.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: lavoro o vita privata, in qualsiasi circostanza fidatevi della prima impressione e lasciate libero corso all’immaginazione poiché potreste avere idee eccellenti, anche per dare una mano a chi vi circonda. E’ un buon momento, infine, per fare un bilancio e liberarvi di persone e situazioni che hanno fatto il loro tempo così da lasciare spazio al nuovo in modo che quando il prossimo 5 luglio 2024. il Novilunio si compirà nel vostro segno, potrete dare il via a un nuovo ciclo di espansione e progresso. Amore: in coppia, cercate di puntare a un dialogo limpido e sincero. Se avete qualcosa che vi pesa sul cuore, è il momento di parlare. Soli: rischiate di prendere lucciole per lanterne: non dovete credere a qualsiasi cosa vi dirà chi vi corteggia.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Novilunio in Gemelli punta i riflettori sulla vostra vita sociale, vi consente di stabilire dei contatti con le persone che possono essere d’aiuto a realizzare i vostri progetti. Gli incontri che avrete ora potrebbe essere più utili di quanto immaginiate! E’ un ottimo momento, inoltre, per migliorare la presenza sui social media, così da promuovere la vostra attività o altri obiettivi. Tuttavia, visto che la Luna Nuova è in dissonanza con Saturno, cercate di essere guardinghi nei confronti di chi non avete ancora non avete stabilito un rapporto di fiducia. Proteggetevi! Amore: in coppia, nei confronti del partner avrete mille piccole dolci attenzioni. Le renderà centuplicate! Soli: potreste desiderare di riallacciare i contatti con un/a ex e riannodare una relazione. Prima di lanciarvi tastate il terreno.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Gemelli accentua le vostre ambizioni e avete la possibilità di concretizzarle stabilendo una chiara direzione da imboccare, parlando con le persone che hanno esperienza nel vostro settore. I semi che pianterete ora vi permetteranno di raccogliere i frutti ovvero ottenere la riuscita nell’arco dei prossimi sei mesi, precisamente il 15 dicembre con la Luna Piena in Gemelli. E’ la giornata ideale dunque, per definire cosa volete davvero realizzare in termini di obbiettivi, anche personali, e lavorare con impegno per trasformarli in una realtà. Amore: in coppia, la relazione va avanti alla grande, non avete nulla di cui preoccuparvi! Il partner, in segreto sta facendo progetti per il futuro. Soli: se una persona vi attrae cosa aspettate a dichiarare il vostro amore? Perché perdere altro tempo?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’odierna Luna Nuova in Gemelli per il vostro segno rappresenta uno dei giorni più fortunati dell’anno! Il transito annuncia che si sta aprendo uno splendido periodo, esplorerete nuovi orizzonti. E’ il momento ideale per contattare una persona che sapete aprirà la porta a nuove ed entusiasmanti possibilità. Non è escluso abbiate voglia di acquisire nuove competenze frequentando un corso di studio: è un ottimo momento per apprendere qualcosa, vi sarà utile al massimo! La cosa importante è non perdervi nei dettagli ma concentrarvi sul quadro generale! Amore: in coppia, sfruttate la Luna Nuova in Gemelli per trovare soluzioni a eventuali problemi ma occhio a fare sogni impossibili. Fidatevi del partner. Soli: aprite bene gli occhi: una persona potrebbe corteggiarvi ma con intenzioni ambigue.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Gemelli rappresenta un invito a eliminare ciò che nella vostra vita è inutile così da sfruttare al meglio nuove ed entusiasmanti opportunità. Nell’arco dei prossimi sei mesi, tagliare i rami secchi sarà come toglievi un peso e sarete pronti a esplorare nuove possibilità. Al contempo, nelle finanze potrebbe esserci un cambiamento positivo: se state aspettando un prestito, maggiore credito o nuovi clienti otterrete le risposte. Con questo transito potreste inoltre saldare alcuni debiti, definire un budget e rispettarlo così da poter risparmiare. Amore: in coppia, entrambi oggi vi esprimerete con sincerità e ciò oltre a rafforzare la complicità, sarà utile a fare progetti per il futuro. Soli: avete intenzione di dichiarare il vostro amore a chi vi attrae? Lanciatevi, oggi le vostre parole faranno centro!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Novilunio in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: se siete pronti a impegnarvi il transito vi offre un nuovo inizio. In questo momento avete il forte desiderio di qualcosa di più appagante ed è attraverso le conversazioni che potreste trovare un accordo. Non è escluso che arrivi una proposta o sarete voi a farla ma in questo secondo caso, fate ampio uso della diplomazia! Non è escluso che riguardo a una relazione d’amicizia o di lavoro, deciderete di voltare pagina, chiuderete per dare il via a un nuovo inizio. Amore: in coppia, aria di rinnovamento, la complicità si rafforza. Bei momenti che vi fanno ritrovare lo slancio dei primi incontri! Soli: potrebbe nascere un nuovo amore attraverso la cerchia delle amicizie. Vivete il presente senza porvi domande.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Novilunio in Gemelli apre un nuovo ciclo di sei mesi, riguardo al lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità ma non solo, il transito sarà d’aiuto a cambiare la vostra vita lavorativa. Potreste ad esempio avere la possibilità di destreggiarvi tra due lavori contemporaneamente, così da guadagnare soldi extra oppure se state cercando un impiego è possibile che otterrete un colloquio. Potreste inoltre scoprire nuovi modi, anche riguardo alla vostra salute e il benessere per strutturare la giornata così da essere più efficienti e organizzati. Amore: in coppia, piccole contrarietà di tipo familiare ma le risolverete insieme e sarete più uniti che mai! Soli: un momento desiderate una storia importante e impegnativa mentre un altro avete invece paura. Di che cosa? Ma di perdere la vostra libertà!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Nuova in Gemelli da oggi e fino al 15 dicembre potreste concludere positivamente un affare o un progetto e sarete orgogliosi dei risultati che otterrete. Il transito può rappresentare anche una forte spinta a ripartire da zero riguardo a una relazione personale o di lavoro oppure a un progetto. Nel lavoro, potrebbero inoltre arrivare delle nuove opportunità ben più interessanti e ne sarete entusiasti! Per oggi, il Novilunio è in dissonanza con Saturno e probabilmente dovrete rinunciare a un acquisto, forse non avete la disponibilità che vorreste. Amore: in coppia, è un giovedì all’insegna della leggerezza. dell’umorismo. Quel che serve per lasciare alle spalle eventuali piccole preoccupazioni. Soli: conversazioni simpatiche che metteranno in evidenza le vostre qualità. Conquisterete!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Gemelli sosta nel vostro settore della famiglia, della casa e nell’arco dei prossimi sei mesi al riguardo farete dei concreti passi avanti. Potrebbe ad esempio, trattarsi di un trasloco, di un importante progetto di ristrutturazione, oppure del desiderio di mettere su famiglia oppure migliorare le relazioni con le persone care. In questo periodo potreste essere spinti a dare la priorità ai vostri obiettivi e alle vostre ambizioni personali rispetto a quelli professionali. Di conseguenza, il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata potrebbe cambiare. Amore: in coppia, con il partner desiderate un migliore equilibrio, oggi ne parlerete serenamente così da trovare una soluzione. Soli: se una persona annullerà un appuntamento, non ne fate un dramma. E’ solo rimandato e la rivedrete!