L’oroscopo del 6 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Cancro, cercate di dare il via al fine settimana con un ritmo lento, all’insegna del relax e riflettere così da allentare la tensione interiore. In questo modo potreste anche avere qualche buona idea per rendere più accogliente la casa con un piccolo cambiamento. Se vi sentite irrequieti, siete alla ricerca di un modo per rendere i prossimi giorni più interessanti, entrate in contatto con amici stimolanti. Certo, l’umore oggi è altalenante, potreste sentirvi incompresi da una persona cara: in questo caso parlatene con calma. Amore: in coppia, evitate di incolpare il partner per quelli che sono vostri errori. Se volete mantenere l’armonia è necessaria una messa a punto. Soli: da un’attrazione potrebbe nascere una relazione ma non è detto che vada avanti nel tempo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Venere in Cancro annuncia una bella giornata, sarete più estroversi del solito con gli amici e i familiari, le relazioni saranno all’insegna della complicità. Se negli ultimi tempi una questione di lavoro o personale vi ha pesato mentalmente parecchio, state pur certi che la situazione sta per cambiare in modo positivo. Tenete presente che il destino non sempre invia un aiuto nella forma che ci si aspetta, dunque siate aperti e flessibili se qualcosa o qualcuno di insolito incrocia il vostro cammino. Amore: bisogno di stabilità, comfort e sicurezza emotiva e farete in modo di creare una meravigliosa atmosfera. Soli: potreste uscire con qualcuno che incontrate sui social o su un’app. Darete il via a una relazione importante, andrete avanti con amore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con un amico potreste avere punti di vista diversi e ciò scatenare una discussione accesa. Con i passaggi odierni potrebbero aprirsi due scenari: chiudere in modo definitivo o aprire la strada alla riconciliazione. Cercate dunque di colmare le lacune e approfondire la relazione. Non si tratta di rivedere solo le proprie convinzioni ma al contempo di migliorare la comprensione e il rispetto. Scoprirete che le differenze di vedute anziché dividere possono arricchire il rapporto, essere motivo di crescita. Amore: bella intesa con il partner, in sintonia e siete felici! Nella relazione c’è il gran ritorno della passione e della tenerezza. Soli: atmosfera favorevole alla nascita di relazioni d’amore. Potete fidarvi di una persona, stavolta non correte il rischio di prendere un bidone.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Luna-Venere nel vostro segno è un sabato simpatico, divertente in cui avrete voglia di uscire dalla vostra zona di comfort ed ampliare i vostri orizzonti. Al contempo se dovesse arrivare improvvisamente un’offerta promettente non dovrete rifiutare. Anche se è una proposta che vi fa un amico o un conoscente non significa che la facciano per gentilezza ma pensano invece che siate la persona giusta per quel lavoro. Sicurezza in voi stessi, sapete bene che avete talento da vendere. Amore: in coppia, c’è aria di rinnovamento, darà una ventata di freschezza alla relazione. Con il partner parlate dei vostri desideri, idee e progetti. Soli: grande fascino, avete l’effetto calamita! Un incontro sarà speciale e darete il via a una storia d’amore.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Quel vecchio detto “attento a ciò che desideri perché potresti ottenerlo” – attribuito a Oscar Wilde – contiene molta più verità di quanto si pensi. Il trucco, quando si desidera qualcosa, ovviamente è sapere quali sono le cose giuste da chiedere. Oggi, dunque esaminate le vostre speranze e desideri segreti. Quali servono solo per impressionare gli altri? Eliminateli. Quali sono quelli che pensate “dovreste” chiedere? Eliminate anche quelli. A quel punto saprete cosa è che rimane e potete iniziate a desiderare! Amore: in coppia, punti di vista diversi riguardo a una situazione ma gestirete tutto con tenerezza e passione. Tra voi è magia d’amore! Soli: una dolce avventura vi dà la speranza di un rinnovamento. È una giornata in cui torna la fiducia in voi stessi e negli altri.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Le piccole bugie bianche non sono gravi e talvolta nella vita sociale sono anche necessarie, ma è importante sapere quando tracciare il limite. Le bugie più pericolose non sono quelle che permettono di mantenere oliati gli ingranaggi delle relazioni sociali ma sono quelle che raccontate a voi stessi. Smettete dunque di fingere di essere soddisfatti di una certa situazione di lavoro o personale quando invece dovreste ammettere che non lo siete affatto. Fate qualcosa per correggere il tiro, cambiate le cose e vi sentirete meglio. Amore: in coppia, il partner oggi avrà occhi solo per voi. Spetta a voi capire cosa farete del suo dolce e passionale sguardo. Soli: un incontro romantico importante potrebbe cambiare per sempre la vostra vita. In programma ci sono passione e romanticismo!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui potrebbe essere necessario ripartire da zero in una relazione professionale o personale che ha presentato dei problemi così da poter rilanciare un progetto in fase di stallo o raggiungere un obiettivo ambizioso. I passaggi odierni indicano che se volete fare progressi è essenziale trovare un compromesso. Parlatene, poiché un approccio equilibrato può permettere di ricucire i rapporti e andare avanti nella collaborazione. E’ il momento di tendere la mano e andare incontro all’altro. Amore: in coppia, avete voglia di organizzare una serata romantica? Se non ci avevate pensato, è un suggerimento dei pianeti. Soli: oggi prendete la vita così come viene, con spensieratezza. Negli affari di cuore il vostro motto di questo sabato è “chi mi ama mi segua”.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Venere in Cancro è un sabato in cui pensare prima di tutto alla vita personale, stare in compagnia di amici e familiari organizzando qualche uscita che permetta di rilassarvi, distrarvi e provare benessere. Lasciate alle spalle i pensieri negativi, smettete di pensare – a torto – che gli altri abbiano più talento di voi. Il problema è che la vostra tendenza è quella di dubitare di voi stessi. Ora avete la possibilità di fare un’ottima impressione, ma la motivazione e la determinazione devono partire da voi. Amore: in coppia, dimostrate quanto tenete al partner, baciatelo/a teneramente per ringraziarlo dell’amore e di tutta la gioia che vi regala! Soli: un amico o un familiare potrebbero presentarvi una persona affascinante. La felicità è qui e ora!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Provate emozioni altalenanti e questo sabato la cosa migliore è snellire la lista delle cose da fare, concentrarvi solo sulle priorità, evitare di farvi carico di troppi compiti e responsabilità. Cercate di ritagliare del tempo, per quanto vi è possibile, per fare una passeggiata rigenerante o praticare esercizio fisico. Eliminerete lo stress e darete il benvenuto alla pace e tranquillità e, non ultimo, a un ritrovato ottimismo. Rendere questa un’abitudine regolare da praticare quotidianamente potrebbe essere molto positiva. Amore: in coppia, vi punzecchiate a vicenda ma prima di dichiarare guerra pensate a cambiare strategia! Soli: il vostro cuore oscilla tra due persone: una nuova e un/a ex. Il consiglio di un amico sarà d’aiuto a chiarire le idee. Per oggi, evitate di impegnarvi con entrambi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Parlerete con un familiare di una questione domestica o riguardante la casa, ma avrete la sensazione che sia un dialogo tra sordi e non sia possibile trovare una soluzione. Cercate invece di eliminare le tensioni: è un buon momento per affrontare e attenuare gli attriti facendo leva sulla pazienza e comprensione, cercando di addolcire i rapporti. La comunicazione è fondamentale, dunque affrontate la conversazione con la volontà di andare incontro all’altro e trovare un compromesso che favorisca la pace. Amore: in coppia, giornata di belle sorprese anche se a voi non piacciono molto gli imprevisti. Tranquilli, il partner potrebbe sorprendervi in modo positivo, proporre qualcosa di inedito. Soli: gli incontri romantici sono super favoriti, uno in particolare sarà memorabile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Venere in Cancro vi dota di una splendida forma psicofisica, è un sabato in cui siete pronti ad affrontare una conversazione di lavoro o personale con una persona che da un po’ di tempo vi mette i bastoni tra le ruote e vi rende la vita difficile o, almeno, è ciò che pensate. Sentite che è il momento di arrivare al cuore della questione e che potete risolvere il problema. E non sbagliate, parlando apertamente, anche affrontando alcuni dettagli spinosi, forse imbarazzanti, avrete la possibilità di rafforzare la relazione. Amore: in coppia, sfruttate al meglio questa serata che si annuncia bollente. Con il partner la passione è al top! Soli: una persona che vi attrae vi ricoprirà di tenerezza e attenzioni, sarà il primo passo verso una stupenda relazione d’amore!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La sicurezza in voi stessi, oggi potrebbe oscillare per cui mettete distanze chilometriche con quelle persone o situazioni che non vi sostengono e vi fanno sentire giù di corda con un atteggiamento negativo. Cercate di stare in compagnia di amici sinceri, che vi vogliono bene e lo dimostrano! Su un altro piano: fate attenzione alle spese. Potreste aver voglia di investire del denaro in un hobby o una gita divertente ma in seguito provare senso di colpa. Non dovete rinunciare ma trovare una via di mezzo. Amore: in coppia, il vostro fascino funziona come per magia, oggi al partner potete chiedere ciò che volete! Non vi negherà nulla. Soli: sfruttate questa giornata per ampliare i contatti, il giro delle conoscenze. Volendo anche on line attraverso un sito o un’app. di incontri.