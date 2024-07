L’oroscopo del 7 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 7 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone accentua la vostra simpatia, siete estroversi, pronti a socializzare e affascinare chi vi circonda. E’ la domenica ideale per uscire, divertirvi, coltivare le amicizie e che si tratti di un incontro, uno spostamento, una conversazione riceverete bei complimenti! Unica accortezza: evitate di affrontare argomenti che potrebbero scatenare delle discussioni. Al contempo, è la giornata ideale per dedicarvi a un’attività o a un hobby che vi appassiona. Amore: in coppia, splendida giornata, con il partner va alla grande e potrebbero arrivare buone notizie. Soli: siete raggianti, negli affari di cuore siete molto corteggiati ma non solo, un desiderio diventerà realtà.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Leone concedetevi una domenica pigra nel comfort della casa, coccolatevi e ricaricate le batterie. Con questo transito avete inoltre la possibilità di esprimere ciò che provate senza scatenare discussioni. Non dovete temere di essere sinceri riguardo ai vostri bisogni emotivi, ai desideri più profondi ed eventualmente ai rancori, ma ricordate anche di ascoltare. Al contempo se siete sul punto di prendere un’iniziativa andrà a buon fine. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per fare il punto su eventuali disaccordi che vi irritano e di cui non avete avuto il coraggio di parlare. Soli; forse non volete impegnarvi tuttavia vi lascerete tentare da una persona intrigante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione ed è in buon aspetto con Giove nel vostro segno: oggi potreste ricevere buone notizie oppure una gradita visita. Siete dell’umore giusto per socializzare, esplorare il mondo circostante. qualsiasi cosa direte, le persone vi ascolteranno con grande attenzione ma cercate di ricambiare.. E’ una domenica in cui avere incontri, fare spostamenti, stringere contatti poiché tutto andrà alla grande! Amore: in coppia, seguite la voce del cuore: il dialogo è il modo migliore per superare insieme piccoli disaccordi passeggeri. Sarete ripagati! Soli: vi chiedete perché non incontrate la persona giusta? Dovete cambiare atteggiamento.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica piacevole, in cui accettare gli inviti e partecipare a eventi sociali, poiché non si sa mai che sorprese potrebbero riservare. Potreste, ad esempio, stringere una nuova amicizia o parlare con qualcuno il cui punto di vista su una questione importante vi permette di comprenderla meglio. Una conversazione può anche fornire soluzioni a qualsiasi preoccupazione o problema che state attualmente affrontando. E in questo caso sarete pronti ad agire. Amore: in coppia, con il partner penserete alle soluzioni migliori da mettere in atto per far evolvere la relazione il più rapidamente possibile. Soli: catturate l’attenzione, siete aperti e prendete l’iniziativa: oggi farete sicuramente una conquista!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Luna-Mercurio nel vostro segno, concedetevi il permesso di mettere al primo posto i vostri bisogni. Ma il transito al contempo indica una vita sociale brillante, arriveranno degli inviti e siete pregati di accettare: le nuove relazioni che nascono ora, in futuro potrebbero portare a una crescita entusiasmante. E’ inoltre la giornata perfetta per parlare di questioni che avete a cuore, soprattutto se si tratterà di difendere voi stessi, le azioni o le vostre opinioni. Amore: in coppia, moltiplicate le dolci attenzioni verso il partner. Gli astri vi invitano a dare il meglio! Un progetto a due si realizza. Soli: l’amore vi sorride! Con un/a persona potrebbe nascere una splendida attrazione.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone sosta alle spalle del vostro segno: prendete tutto con calma, fate solo lo stretto necessario, rimanete dietro le quinte e concedetevi una meritata pausa di relax anche leggendo un buon libro o facendo una lunga siesta. Prima della nuova settimana di lavoro dovete ricaricare le batterie per cui riguardo a qualsiasi eventuale problema di lavoro o personale, almeno oggi smettete di esaminare in modo puntiglioso i dettagli. Lo affronterete domani. Amore: in coppia, di fronte ad alcune incomprensioni, per timore di scatenare una discussione non direte una parola. Vi porrete un bel po’ di domande. Soli: evitate di perdere tempo dietro a chi non è interessato a voi!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una bella domenica in cui circola allegria, la vita sociale è brillante. Con la congiunzione Mercurio-Luna in Leone, è d’obbligo accettare gli inviti, poiché avrete la possibilità di promuovere alcune delle vostre idee, parlare di un vostro sogno e trovare chi sarà pronto a dare una mano per concretizzare. Più in generale, i due pianeti sono in buon aspetto con Giove in Gemelli: potreste ricevere una notizia entusiasmante riguardo a una vendita o la conclusione di un affare. Amore: in coppia, i passaggi odierni migliorano il dialogo: parlate dunque delle reciproche aspirazioni e delle preoccupazioni. Soli: è una giornata favorevole a bellissimi incontri. Aprite il vostro cuore e valorizzatevi di più!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Leone è una domenica in cui potreste avere delle splendide idee d’aiuto a raggiungere gli obbiettivi che avete in mente di raggiungere. L’importante è che questi pensieri non diventino un chiodo fisso poiché non vi permetterebbero di godere pienamente della giornata dedicata al riposo. Al contempo, se capite che una persona è invidiosa del vostro successo anziché arrabbiarvi provate a capire cosa è che le manca e trattatela ancora più gentilmente! Amore: in coppia, un po’ eccessivi e troppo esigenti con la dolce metà. Cercate di essere più flessibili. Soli: nessuno va mai bene, c’è sempre qualcosa che non va! Avete persino la sensazione che tutto remi contro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui più che mai avvertite il bisogno di libertà, di ampliare gli orizzonti, di viaggiare. di vivere nuove avventura eludendo eventuali impegni e responsabilità. La congiunzione Luna-Mercurio in Leone accende il vostro desiderio di parlare delle vostre idee, di progetti che avete in mente: potrebbero riguardare un viaggio oppure di dare il via a una vostra impresa. Non è escluso che qualche Sagittario sia davvero sul punto di partire e sarà un viaggio entusiasmante. Amore: in coppia, parlate sinceramente per porre fine ai conflitti presenti nella relazione e con voi stessi. Soli: non è una giornata che favorisce la concretizzazione di una storia, in particolare se è una conoscenza recente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Leone nel vostro settore della trasformazione è una domenica in cui potete cambiare prospettiva riguardo a un questione familiare complicata così da poter risolvere. Va detto che dovrete entrare in contatto con le vostre emozioni anche se vi sembrerà un’impresa ardua e imbarazzante. Tuttavia tenete presente che potrebbero offrire degli indizi su come parlare del problema così da allentare la tensione e migliorare la relazione in questione. Amore: in coppia, stop alla routine: è quello che vi direte oggi e in effetti i passaggi odierni sono favorevoli al cambiamento! Soli: rinnovare la propria vita sentimentale è essenziale. Pensate fuori dai soliti schemi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. E’ una domenica in cui impegnare le energie per rafforzare i legami con le persone a cui volete bene, amici cari e familiari. Siete inoltre più convincenti del solito, fate ampio uso di diplomazia e c’è la possibilità che una conversazione di lavoro o di affari si concluda in modo più che positivo. Le cose andranno nel modo da voi desiderato e sarete soddisfatti. Amore: in coppia, è una giornata che favorisce la riconciliazione, perfetta per eliminare incomprensioni con il partner. Soli: l’amore non è in programma! Nessun vincolo, liberi come l’aria uscirete con gli amici.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui siete molto efficienti, motivati a risolvere le questioni in sospeso. Con la congiunzione Luna-Mercurio in Leone è un’ottima giornata anche per studiare un programma quotidiano diverso così da migliorare le energie e la concentrazione. E’ un buon momento, infine, per sviluppare progetti per il futuro. Rimanete con i piedi per terra così da poter raggiungere tutti gli obbiettivi che avete in mente ma senza ascoltare il parere, le opinioni di chi vi circonda. Amore: in coppia, l’amore oggi è la vostra priorità. In mente avete molti progetti da sottoporre alla dolce metà. Soli: avete voglia di flirtare a tutto campo, vivere un’avventura intrigante ma, aggiungiamo, senza coinvolgervi troppo.