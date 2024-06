L’oroscopo del 9 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte esce dal vostro segno e si sposta in Toro: fino al 20 luglio non vi dispiacerà muovervi a un ritmo più lento, canalizzare le energie nel consolidamento di alcune situazione. Il pianeta rosso sosta nel vostro settore delle finanze ed è qui che concentrerete l’attenzione, sarete motivati a garantirvi la sicurezza. Potreste avere l’obbiettivo di guadagnare di più, trovare nuove opportunità finanziarie o persino lavorare di più per mettere da parte una determinata somma di denaro. Ci riuscirete. Amore: in coppia, gli sbalzi d’umore rallentano il dialogo d’amore. Accettate la sensibilità del partner. Soli: via libera per fare passi avanti in un flirt o approfondire una conoscenza.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Dopo due anni Marte torna nel vostro segno dove sosterà fino al 20 luglio: avrete tonnellate di energie per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore, fare progressi incredibili. Sarete molto tenaci, determinati, coraggiosi e dunque inarrestabili ma al contempo il passaggio vi rende impazienti, un po’ irritabili, lavoro o vita privata sarete più testardi del solito, non cambierete idea, non accetterete che vi rifiutino qualcosa Trovate dunque un modo per mantenere la calma così da mettervi al riparo dallo stress. Amore: in coppia, è una giornata in cui si riaccende la scintilla della passione, dell’amore. Soli: se una persona vi attrae, fatevi avanti, chiedete un appuntamento!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 20 luglio Marte in Toro sosterà alle spalle del vostro segno, sarete più inclini a operare dietro le quinte, a studiare delle strategie per raggiungere i vostri obbiettivi ma al contrario del solito, non ne parlerete con chi vi circonda. La presenza del pianeta rosso in Toro potrebbe spingervi a esaminare attentamente i dettagli prima di lanciarvi in qualcosa. E’ un buon momento per ricaricare le batterie o per affrontare questioni del passato che ancora vi preoccupano e vi influenzano nel presente. Amore: in coppia, semaforo verde per fare progetti a due e se dubitavate della stabilità della relazione dovrete ricredervi! Soli: se una persona vi ricorda un ex negativo, guardate altrove.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Dite pure addio allo stress! Marte esce dall’Ariete ed entra in Toro: il transito accentua il desiderio di lavorare in squadra per raggiungere degli obiettivi comuni. La vostra capacità di guidare il team con empatia avrà un impatto significativo sui risultati e saranno importanti. in modo significativo risultati importanti. In generale Marte in Toro rappresenta un’ottima opportunità per stringere delle relazioni leali, sincere, in linea con le vostre aspirazioni personali e professionali, che andranno avanti nel tempo. Amore: in coppia, passione, desiderio, la voglia di rafforzare la relazione, di condividere tutto. Soli: con Marte in Toro è più che possibile un colpo di fulmine!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte sbarca in Toro, segno in cui sosterà fino al 20 luglio. Il pianeta rosso sosta nel vostro settore della carriera, accende le vostre ambizioni ma al contempo sarete un po’ aggressivi, basterà un nulla e vedrete rosso ma evitate di litigare o di arrabbiarvi. Sfruttate il lato positivo del transito: il pianeta sarà d’aiuto a guadagnare di più e, grazie all’impegno, a ottenere risultati tangibili. Potreste essere ostinati ma in chiave positiva vuol dire che se punterete a un obbiettivo, niente e nessuno potrà fermarvi! Amore: in coppia, con Marte in Toro evitate di arrabbiarvi con il partner se le cose non vanno per il verso da voi desiderato. Soli: se vivete una situazione incerta chiedete consiglio agli amici.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’entrata di Marte in Toro – fino al 20 luglio – per il vostro segno rappresenta un invito ad ampliare i vostri orizzonti: ad esempio frequentare un corso o a fare un viaggio anche all’estero, che favorirà il vostro percorso professionale. Tuttavia, quando si tratta dello sviluppo lavorativo, con questo transito non è bene esagerare. Semmai, sfruttatelo per stabilizzare la vostra posizione, quanto avete realizzato fino a oggi. Il passaggio è perfetto anche per concedervi una vacanza in un posto che non conoscete! Amore: in coppia, l’atmosfera è bollente, c’è passione, siete pronti a fare progetti per il futuro. Soli: il bisogno di vivere l’amore sarà al massimo. E oggi arriverà una storia piena di passione.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Da oggi e fino al 20 luglio Marte sosta in Toro in un vostro settore delle finanze: sarete molto attivi riguardo alle risorse condivise, agli investimenti e a eventuali debiti. Tuttavia evitate che la testardaggine, la mancanza di elasticità vi spinga a rimanere fermi sulle vostre posizioni. Il transito al vostro segno chiede più pazienza del solito: che abbiate a che fare con familiari o amici o colleghi che vi irritano o con un problema lavorativo frustrante, avete la fermezza necessaria per superare qualsiasi situazione! Amore: in coppia, la passione è al top, sapete come risvegliare il desiderio del partner. Esprimete le vostre fantasie. Soli: utilizzerete il fascino a tutto campo e sarete sorpresi del successo!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte sbarca in Toro e fino al 20 luglio sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Se nelle settimane passate avete parlato di collaborazioni e impegni importanti, ora avrete voglia di entrare in azione, negoziare, concludere gli accordi. In qualsiasi conversazione cercate di mantenere la vostra posizione con calma e vi affermerete. Con questo transito va detto che l’atmosfera generale non sarà sempre distesa e avrete la tendenza a rimuginare oppure, lavoro o vita personale, a discutere. Amore: in coppia, siete pignoli, inseguite la perfezione. Se non volete scatenare tensioni, datevi una calmata. Soli: una relazione platonica potrebbe trasformarsi: la passione sarà al top!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con l’arrivo di Marte in Toro, fino al 20 luglio, sarete motivati a impegnare parecchie energie nel lavoro Se attualmente vi sentite bloccati, il pianeta rosso vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo, andrete avanti alla velocità della luce. Con questo transito potrebbero arrivare anche più opportunità professionali del solito che vorrete sfruttare al massino. La vostra energia sarà contagiosa, al punto che i colleghi grazie a voi, saranno più produttivi del solito. Ogni tanto concedetevi una pausa per evitare lo stress! Amore: in coppia, nella relazione circola armonia. Soprattutto perché puntate all’equilibrio. Soli: potrebbe richiamare un/a ex: ascoltate e chiarite la vostra posizione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 20 luglio Marte sosterà in Toro ed è un transito che vi piacerà: nel lavoro sarete pronti a realizzare qualcosa di bello e significativo. Sfruttate le splendide energie di cui vi dota il pianeta rosso per mostrare ciò che siete in grado di fare, per portare avanti le idee che vi entusiasmano. Usate saggiamente questo transito per creare qualcosa di importante, di significativo, che segnerà positivamente il vostro percorso professionale! E’ inutile aggiungere che sarete orgogliosi dei risultati che otterrete! Amore: in coppia, più sensibili del solito è la giornata ideale per rassicurare la persona amata. Soli: con chi vi attrae lanciate segnali sottili. Esagerando rischiate che scappi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con l’arrivo di Marte in Toro – sosterà fino al 20 luglio – avrete voglia di diminuire le responsabilità di lavoro o personali e godere di più tempo libero solo per voi. Potreste sfruttare questa lenta energia taurina per portare a termine gradualmente i progetti riguardanti la casa. Il transito, al contempo, potrebbe scatenare delle tensioni interiori, comportare un po’ di stanchezza: se avete bisogno di una mano, chiedete e le persone care saranno felici di aiutarvi. In ogni caso occhio a scatenare discussioni con i familiari. Amore: in coppia, con Marte in Toro, dovete fare qualche concessione, tener conto anche dei desideri del partner. Soli: uscire con gli amici tirerà su il morale!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Marte entra in Toro, fino al 20 luglio, nel vostro settore della comunicazione: parlare con i colleghi o amici di ciò che avete intenzione di realizzare vi spingerà a studiare un piano d’azione vincente. Nel corso del transito sarete determinati ma non aggressivi, più accomodanti e convincenti. Ciò vi permetterà di concludere buoni affari o ampliare il giro dei clienti. Sia chiaro, una volta che prenderete una decisione o avrete un’opinione su questioni di lavoro, di sicuro comunque non cambierete idea! Amore: in coppia, Marte in Toro riaccende la fiamma della passione! Insieme siete più forti. Soli: se sperate che una persona vi contatti, oggi finalmente vi chiamerà!