L’oroscopo del 12 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste essere meno esuberanti del solito, più sensibili e in questo caso non dovete indossare la maschera di chi è allegro ma essere voi stessi. Gli aspetti planetari odierni sono la causa del vostro stato d’animo per cui occuparvi di questioni meno stressanti allevierà qualsiasi pressione. Ritagliate del tempo per rimanere dietro le quinte e seguire un ritmo più tranquillo. È inoltre un buon momento per elaborare piani solidi e pratici per il futuro. Amore: in coppia, piccoli momenti di dolcezza, una dichiarazione d’amore rafforzano la relazione. Soli: se una persona vi attrae, approfondite la conoscenza senza metterla sotto pressione. Partire in quarta non vi gioverà.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui pur non trascurando gli impegni di lavoro e le responsabilità, cercate di lasciarvi un po’ andare e trascorrere una giornata rilassante, anche contattando gli amici per una chiacchierata. Se siete impegnati a fare passi avanti nella professione in modo frenetico, prendete un po’ di tempo per avere la giusta prospettiva. Potreste, ad esempio, riflettere su un’ottima opportunità ma se volete farla vostra non dovete esitare. Amore: in coppia, avete la sensazione che il partner non vi presti abbastanza attenzione e i sentimenti siano tiepidi? In questo caso sbufferete in modo che vi senta ma senza ottenere risultati.. Soli: la situazione affettiva non è esattamente quella che vorreste. Cercate di ritrovare un po’ di ottimismo!

Oroscopo 12 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete voglia di entrare in azione e più energia per dedicarvi a uno studio, a un progetto, a un’impresa a lungo termine che vi sta a cuore. Nel lavoro potreste trovarvi sotto i riflettori, notati per i vostri risultati! In questo momento prendete le cose seriamente e può essere la giornata ideale per fare piccoli sacrifici da cui in futuro trarrete dei vantaggi. Evitate di impegnarvi in qualcosa che comporta una notevole spesa di denaro: occhio ai venditori di fumo. Amore: volete essere rassicurati dal partner ma da parte vostra mettete il freno a mano. Soli: non è questo lunedì che l’anima gemella busserà alla vostra porta. Pazientate…

Oroscopo 12 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Pesci accende il desiderio di spiegare le ali ed esplorare la vostra libertà. Iniziate in piccolo ma pensate in grande. Fare una piacevole deviazione dalla routine, ravvivare la vostra giornata, vi metterà in grado di rigenerare le energie. E in questa fase lunare la cosa migliore è soddisfare il vostro bisogno di movimento, crescita e varietà. E’ il momento dunque di voltare pagina e cambiare direzione, sapendo dove volete dirigervi. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei disaccordi. La cosa migliore è essere reciprocamente gentili. Ne vale la pena. Soli: se avete dei dubbi nei confronti di una persona che vi corteggia, chiarite. Ovviamente con tatto.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Un’idea o un’opportunità, oggi potrebbero catturare la vostra attenzione e ne sarete entusiasti. Tuttavia con i passaggi odierni, per il momento sarebbe saggio non lasciarvi coinvolgere troppo ed evitare di fidarvi ciecamente dell’istinto. Presto saprete se potrete o meno impegnarvi. Anche se è sempre bello cogliere nuove opportunità, è bene evitare lo stress dovuto ai tanti impegni di lavoro che già avete attualmente. Amore: in coppia, le emozioni sono forti e vi rendete conto che per il partner siete sempre attraenti. Giornata ideale per riaccendere la passione! Soli: è sul posto di lavoro che Cupido scoccherà la freccia. E’ possibile un’attrazione e sarà molto intensa.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni vi rendono più sensibili del solito, un po’ permalosi e alla minima osservazione vi metterete in posizione di difesa. Ma non solo: sentirete più chiaramente ciò che pensano gli altri, anche se all’apparenza vi sorridono e vi fanno i complimenti. Da domani la situazione cambierà: tornerete avere il solito controllo sulle emozioni. Per oggi prendete tutto con calma e cercate, se possibile, di rallentare il ritmo. Amore: in coppia, sentite di poter contare sulla dolce metà. Il suo sostegno è inestimabile e la prova del suo amore! Soli: in cerca dell’anima gemella? Oggi, a sorpresa, potreste incontrarla, insieme formerete una bella coppia.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nel lavoro è un lunedì molto positivo. Sarete più in sintonia con l’ambiente circostante, con i colleghi soprattutto se all’occorrenza sarete pronti a dare una mano affinché le cose procedano senza intoppi. Al contempo il senso del dovere e la necessità di avere obbiettivi solidi nonché una buona apertura mentale e un’ottima strategia, vi permetteranno di raggiungerli con successo. Avete forza e determinazione incomparabili! Amore: in coppia, sentite che la relazione è speciale, insieme al partner realizzerete importanti progetti e ambizioni. Soli: lo sguardo è la vostra arma magica. Con una persona le parole saranno inutili. Sarà una storia che promette un futuro senza nuvole.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni, oltre a introdurre un po’ di divertimento sul posto di lavoro, nel tempo libero sarete spinti a dare il via a un nuovo interesse, a un hobby, a qualcosa che vi appassiona: attingere al talento e alla creatività sarà molto gratificante. La capacità di apprendere in qualsiasi cosa che sperimenterete è alla base del buonumore odierno. Gli alti e bassi nelle relazioni, grazie al senso dell’umorismo e alla volontà di chiudere un occhio, sono più facili da gestire. Amore: in coppia, nella relazione c’è un’energia molto positiva. Insieme riuscite a superare i vari ostacoli disseminati sulla vostra strada. Soli: l’ottimismo vi permette di attirare attenzioni speciali da una persona incontrata sui social media. L’intesa sarà istantanea.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel vostro territorio oggi circola buonumore, siete empatici, pronti ad ascoltare gli eventuali problemi degli amici e dei familiari, a dare dei consigli o un aiuto. In ogni caso, al riguardo muovetevi solo se capite che le persone care lo desiderano. In serata, al contrario, potreste esprimervi in modo un po’ velenosetto. Occhio a ciò che direte soprattutto in caso di discussione: rischiate di dire qualcosa e in seguito pentirvi. Amore: in coppia, desiderio di libertà, di indipendenza ma attenzione alle parole o al comportamento. Esprimendo il vostro desiderio in modo troppo diretto potreste offendere il partner. Soli: è un lunedì in cui apprezzate il vostro status, ne vedete il lato positivo: la libertà.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ il lunedì ideale per dire apertamente la vostra verità, esprimere – nel bene e nel male – i pensieri, le emozioni. Potreste anche dare dei consigli ai familiari e agli amici, aiutandoli a risolvere i loro problemi. E’ un’ottima giornata, inoltre, per rompere il ghiaccio e stringere nuove amicizie, soprattutto se si tratta di una persona che condivide la vostra passione per determinate attività da praticare insieme nel tempo libero. Amore: in coppia, nella relazione c’è sincerità e sentimenti profondi. Giornata ideale per aprire un dialogo sul futuro, sui desideri o sui disaccordi. Soli: possibile incontro con una persona con le vostre stesse aspirazioni e valori.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Pesci vi rende più generosi del solito e pronti a pagare un pranzo a un collega o a fare un regalo a un amico/a. Gesti che dimostrano il vostro affetto ma al contempo tante piccole spese che sommate potrebbero incidere in modo non indifferente sul budget. Tenete presente che l’attenzione per chi vi circonda può essere manifestata non solo attraverso il denaro ma ad esempio, dedicando del tempo e attenzioni. Amore: in coppia, è una giornata romantica, piena di passione. Eventuali momenti di crisi hanno consolidato la relazione. Soli: fascino al top e lo utilizzerete per appagare i vostri desideri d’amore. E’ una giornata molto speciale, da scrivere negli annali.

Oroscopo 12 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna nel vostro segno, gli sguardi sono puntati su di voi, in particolare sul posto di lavoro sarete al centro dell’attenzione. E a volte ammetterete che può essere estremamente gratificante, soprattutto se in questo momento avete bisogno di conferme sul talento o le competenze. Questo transito infatti può al contempo mettere in luce le vostre insicurezze per cui fate leva sull’ottimismo di cui vi dota Giove in Toro. Amore: in coppia, darete il via a nuovo progetto a due. Le vostre idee saranno ben accolte dal partner. Soli: un nuovo incontro farà la differenza: vi innamorate! Il vento sta girando a vostro favore, l’amore vi sorprenderà.