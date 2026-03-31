Un video documenta i momenti di paura a bordo di un Airbus A330-300 della Delta Airlines, quando il motore sinistro è esploso durante la fase di decollo, provocando panico tra i passeggeri.

Nonostante la gravità dell’incidente, il pilota ha mantenuto il controllo del velivolo, contattando immediatamente la torre di controllo e riuscendo a effettuare un atterraggio d’emergenza in sicurezza, tornando all’aeroporto di partenza in Brasile.

A bordo si trovavano 383 persone e, fortunatamente, non si registrano feriti. L’episodio ha però generato grande apprensione tra i passeggeri, molti dei quali hanno assistito in diretta all’esplosione.